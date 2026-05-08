/‘सहकारिता में सहकार’ अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यशाला, रिकॉर्ड न देने वाली समितियों पर FIR का निर्देश

Jaipur News: सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी समितियों में गबन-घोटालों के मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे प्रकरण सामने आने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों की ऑडिट एवं आमसभा समयबद्ध रूप से सम्पन्न होने से गबन-घोटालों पर प्रभावी अंकुश लगेगा.



दक अपेक्स बैंक सभागार में नाबार्ड एवं शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा ‘सहकारिता में सहकार’ अभियान के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी समितियों की ऑडिट अनिवार्य रूप से जून माह से पूर्व एवं आमसभा सितम्बर माह से पूर्व सम्पन्न करवाई जाए. आमसभा में सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि आवश्यक रूप से उपस्थित रहे तथा आमसभा की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करवाई जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि आमसभा के आयोजन से पूर्व इसकी सूचना समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से आमजन को दी जाए. साथ ही, आमसभा में समिति की सम्पत्ति एवं जमाओं की जानकारी सार्वजनिक की जाए.

Add Zee News as a Preferred Source



सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि जो समितियां ऑडिट के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा रही हैं, उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाए. गबन-घोटालों के सभी मामलों में वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनियमितता करने वाले व्यक्ति व उसके परिवार की सम्पत्ति को अटैच करवाया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदान किये गए ऋणों की शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए. योजना के अंतर्गत नये आवेदकों को ऋण उपलब्ध करवाये जाएं तथा ऋण वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए. उन्होंने ऋण प्राप्त करने वाले परिवारों से फीडबैक लेकर ऋण वितरण में कमीशन लेने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्रवाई के भी निर्देश दिए.



दक ने सहकारी बैंकों के विस्तार की आवश्यकता व्यक्त करते हुए नई शाखाएं खोलने के निर्देश दिए. साथ ही, उन्होंने नये खाते खोलने, जमाएं बढ़ाने तथा अकृषि ऋण वितरण पर फोकस करने के भी निर्देश प्रदान किए. सहकारिता मंत्री ने निर्देशित किया कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत शत प्रतिशत डायनामिक डे-एंड करवाया जाए तथा आधार इनेबल्ड बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को पैक्स स्तर तक लागू किया जाए.



सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने म्हारो खातो, म्हारो बैंक विषय पर चर्चा करते हुए अधिक से अधिक सक्रिय दुग्ध सहकारी समितियों के खाते सहकारी बैंकों में खोले जाने पर विशेष जोर दिया. राजफेड के प्रबंध निदेशक श्री सौरभ स्वामी ने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा सहकारी बैंकों में खाता खोलने के साथ-साथ लेनदेन भी सहकारी बैंकों से किया जाना अति आवश्यक है, इसके लिए जिला स्तर पर कार्यवाही की जाए. नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. आर. रवि बाबू ने कहा कि गुजरात के बनासकांठा की तरह राज्य की सहकारी संस्थाओं को भी आपस में सामंजस्य व समन्वय स्थापित कर प्रगति करनी चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!