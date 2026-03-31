Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

जयपुर में IPL मैच से पहले मानवाधिकार आयोग सख्त, सुरक्षा और टिकट ब्लैकिंग पर नोटिस, आयोजकों और अफसरों से मांगी रिपोर्ट

Jaipur IPL Matches: जयपुर में IPL मैचों से पहले राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने दर्शकों की सुरक्षा, सुविधाओं और टिकट ब्लैक मार्केटिंग को लेकर बड़ा एक्शन लिया है.
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByVishnu Sharma
Published:Mar 31, 2026, 09:17 AM IST | Updated:Mar 31, 2026, 09:17 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में गोल्ड के सिर से उतरा महंगाई का ताज, सिल्वर के तेवर भी हुए फीके, जानें सोने-चांदी का भाव
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में गोल्ड के सिर से उतरा महंगाई का ताज, सिल्वर के तेवर भी हुए फीके, जानें सोने-चांदी का भाव

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, आज भरवाने से पहले जरूर करें चेक! जानें कहां सस्ता-कहां महंगा?
8 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, आज भरवाने से पहले जरूर करें चेक! जानें कहां सस्ता-कहां महंगा?

सीकर में आंधी-अंधड़ के साथ ओले गिरने की चेतावनी, ताबड़तोड़ बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट
6 Photos
Sikar Weather Update

सीकर में आंधी-अंधड़ के साथ ओले गिरने की चेतावनी, ताबड़तोड़ बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान के 17 जिलों में गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, आंधी-अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 17 जिलों में गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, आंधी-अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

जयपुर में IPL मैच से पहले मानवाधिकार आयोग सख्त, सुरक्षा और टिकट ब्लैकिंग पर नोटिस, आयोजकों और अफसरों से मांगी रिपोर्ट

IPL Match Security: जयपुर में प्रस्तावित IPL मैचों से पहले राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग सख्त नजर आ रहा है. आयोग ने दर्शकों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर बड़ा एक्शन लेते हुए मैच आयोजकों, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.


देश में IPL मैच शुरू हो चुके हैं आईपीएल के दूसरे चरण में राजस्थान में चार मैच आवंटित किए गए हैं. आईपीएल मैचों के दौरान किए जाने वाले इंतजामों को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वप्रेरित का संज्ञान लिया है. आयोग ने साफ किया है कि स्टेडियम में आने वाले दर्शकों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और उनके अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए. इसको लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर राजस्थान रॉयल के उपाध्यक्ष, राज्य के खेल सचिव पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर, JDA और नगर निगम आयुक्त राज्य के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है.


नोटिस में खास तौर पर पीने के पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, छाया, मेडिकल सुविधा और आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी जैसे अहम मुद्दों पर जवाब मांगा गया है. इसके साथ ही महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग से विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

टिकट कालाबाजारी पर जताई चिंता
आयोग ने टिकटों की कालाबाजारी को गंभीर चिंता का विषय मानते हुए साफ कहा है कि दर्शकों को तय दर पर ही टिकट उपलब्ध कराए जाएं और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई की जाए.. इसके अलावा स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर भी प्रशासन से विस्तृत जानकारी मांगी गई है.


9 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट
आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 9 अप्रैल 2026 तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें. स्पष्ट है कि इस बार जयपुर में होने वाले IPL मैच सिर्फ रोमांच ही नहीं, बल्कि दर्शकों की सुरक्षा और सुविधाओं की कड़ी निगरानी के बीच आयोजित होंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news