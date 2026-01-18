Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

REET Mains Exams: जूते उतारो, मेटल बटन काटो या बाहर रहो! सुबह 9 बजे दरवाजे बंद... लेवल-2 परीक्षा में सख्ती चरम पर, जयपुर से लेकर बाड़मेर तक कड़े चेकिंग नियम

REET Mains Exams: राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा (REET Mains/तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती) का लेवल-2 (उच्च प्राथमिक स्तर) आज से शुरू हो गया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. कुल भर्ती प्रक्रिया (लेवल-1 और लेवल-2 मिलाकर) में लगभग 9.54 लाख अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं, जबकि कुल 7,759 पदों (लेवल-1 में 5,636 और लेवल-2 में 2,123) पर भर्ती हो रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 18, 2026, 09:06 AM IST | Updated: Jan 18, 2026, 09:06 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में भीषण ठंड के बीच बारिश की एंट्री! IMD ने इन जिलों में जारी किया मेघगर्जन का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भीषण ठंड के बीच बारिश की एंट्री! IMD ने इन जिलों में जारी किया मेघगर्जन का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में एक बार फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के तीखे हो रहे तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

राजस्थान में एक बार फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के तीखे हो रहे तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

जालोर की बेटी ने दुनिया में बजाया डंका, मिस इंडिया ग्लैम स्टार-2026 का खिताब जीता
7 Photos
Jalore news

जालोर की बेटी ने दुनिया में बजाया डंका, मिस इंडिया ग्लैम स्टार-2026 का खिताब जीता

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं ढोकला, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Dhokla

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं ढोकला, जानें रेसिपी और फायदे

REET Mains Exams: जूते उतारो, मेटल बटन काटो या बाहर रहो! सुबह 9 बजे दरवाजे बंद... लेवल-2 परीक्षा में सख्ती चरम पर, जयपुर से लेकर बाड़मेर तक कड़े चेकिंग नियम

RSMSSB teacher exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा (REET Mains) में लेवल-2 (उच्च प्राथमिक स्तर) की परीक्षा आज से तीन दिनों तक चलेगी. कुल 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस स्तर की परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि पूरे भर्ती प्रक्रिया में लेवल-1 और लेवल-2 मिलाकर लगभग 9.54 लाख अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं. कुल 7,759 पदों (लेवल-1 में 5,636 और लेवल-2 में 2,123) पर भर्ती हो रही है.

परीक्षा का शेड्यूल और समय
लेवल-2 की परीक्षा दो पारियों में आयोजित की जा रही है. पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी. प्रवेश द्वार सुबह 9 बजे बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पहुंचना अनिवार्य है. परीक्षा 14 जिलों में 760 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है.

सबसे ज्यादा केंद्र जयपुर में
राजधानी जयपुर में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र हैं, जहां 140 केंद्रों पर लगभग 49,500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. अन्य जिलों में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर और उदयपुर शामिल हैं. बाड़मेर में सबसे कम 10 केंद्रों पर मात्र 3,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सख्त ड्रेस कोड और जांच व्यवस्था
परीक्षा में ड्रेस कोड को लेकर कड़ी सख्ती बरती जा रही है. जूते उतरवाए जा रहे हैं, बटन वाली ड्रेस या मेटल के बटन वाले कपड़ों में एंट्री नहीं दी जा रही. कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों के कपड़ों से मेटल बटन काटे गए. फेस स्कैनिंग, बायोमेट्रिक जांच और कपड़ों की गहन तलाशी के बाद ही प्रवेश मिल रहा है. शनिवार को लेवल-1 परीक्षा के दौरान बोर्ड चेयरमैन आलोक राज ने जयपुर के एक केंद्र पर महिला अभ्यर्थियों के दुपट्टे हटाकर जांच पर फटकार लगाई थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि दुपट्टा पहनना अनुमति है, लेकिन कोई धातु या संदिग्ध वस्तु नहीं होनी चाहिए.

पिछले दिन की परीक्षा और सुरक्षा
शनिवार को लेवल-1 की परीक्षा में 2.41 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. बोर्ड ने सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिसमें फेस स्कैनिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शामिल है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाएं. कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, घड़ी या मेटल वाली वस्तु न ले जाएं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news