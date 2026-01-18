REET Mains Exams: जूते उतारो, मेटल बटन काटो या बाहर रहो! सुबह 9 बजे दरवाजे बंद... लेवल-2 परीक्षा में सख्ती चरम पर, जयपुर से लेकर बाड़मेर तक कड़े चेकिंग नियम

RSMSSB teacher exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा (REET Mains) में लेवल-2 (उच्च प्राथमिक स्तर) की परीक्षा आज से तीन दिनों तक चलेगी. कुल 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस स्तर की परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि पूरे भर्ती प्रक्रिया में लेवल-1 और लेवल-2 मिलाकर लगभग 9.54 लाख अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं. कुल 7,759 पदों (लेवल-1 में 5,636 और लेवल-2 में 2,123) पर भर्ती हो रही है.

परीक्षा का शेड्यूल और समय

लेवल-2 की परीक्षा दो पारियों में आयोजित की जा रही है. पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी. प्रवेश द्वार सुबह 9 बजे बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पहुंचना अनिवार्य है. परीक्षा 14 जिलों में 760 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है.

सबसे ज्यादा केंद्र जयपुर में

राजधानी जयपुर में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र हैं, जहां 140 केंद्रों पर लगभग 49,500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. अन्य जिलों में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर और उदयपुर शामिल हैं. बाड़मेर में सबसे कम 10 केंद्रों पर मात्र 3,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं.

सख्त ड्रेस कोड और जांच व्यवस्था

परीक्षा में ड्रेस कोड को लेकर कड़ी सख्ती बरती जा रही है. जूते उतरवाए जा रहे हैं, बटन वाली ड्रेस या मेटल के बटन वाले कपड़ों में एंट्री नहीं दी जा रही. कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों के कपड़ों से मेटल बटन काटे गए. फेस स्कैनिंग, बायोमेट्रिक जांच और कपड़ों की गहन तलाशी के बाद ही प्रवेश मिल रहा है. शनिवार को लेवल-1 परीक्षा के दौरान बोर्ड चेयरमैन आलोक राज ने जयपुर के एक केंद्र पर महिला अभ्यर्थियों के दुपट्टे हटाकर जांच पर फटकार लगाई थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि दुपट्टा पहनना अनुमति है, लेकिन कोई धातु या संदिग्ध वस्तु नहीं होनी चाहिए.

पिछले दिन की परीक्षा और सुरक्षा

शनिवार को लेवल-1 की परीक्षा में 2.41 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. बोर्ड ने सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिसमें फेस स्कैनिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शामिल है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाएं. कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, घड़ी या मेटल वाली वस्तु न ले जाएं.

