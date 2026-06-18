/फिटनेस जांच को लेकर कड़े नियम लागू, अब 180 दिन में पास नहीं तो कबाड़ घोषित होगी आपकी गाड़ी

Jaipur News : केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 में भारी बदलाव किया है. 'केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2026' की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. नए संशोधनों के तहत परिवहन और गैर-परिवहन दोनों श्रेणियों के वाहनों की फिटनेस जांच प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सख्त बना दिया गया है.

वाहन फिटनेस से जुड़े क्या हैं नए बदलाव ?

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वाहन फिटनेस में पुराने प्रावधानों के तहत इस्तेमाल होने वाले प्रारूप 38A को पूरी तरह से हटा दिया गया है. अब परिवहन और गैर-परिवहन दोनों प्रकार के वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से केवल प्रारूप 38 में ही जारी किया जाएगा. फिटनेस परीक्षण में गड़बड़ियों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने नए नियम लागू किए हैं. नए नियमों के अनुसार, फिटनेस नवीनीकरण के समय प्रत्येक वाहन की न्यूनतम 10 सेकंड की जियो-टैग्ड वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो कैप्चर करना जरूरी किया गया है. ये रिकॉर्डिंग केंद्र सरकार द्वारा विकसित एक विशेष मोबाइल एप के जरिए की जाएगी.

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नए नियमों में ये भी कहा गया है कि वाहन की फिटनेस जांच के समय वाहन से जुड़े अन्य जरूरी उपकरणों और दस्तावेजों की जांच किया जाना जरूरी होगा. वाहन की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगे होने की जांच की जाएगी. साथ ही वाहन में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगे होने की पुष्टि की जाएगी. परीक्षण के समय वाहन की लोकेशन भी इसी उपकरण से सत्यापित की जाएगी. वाहन के आगे और पीछे HSRP प्लेट का लगा होना और विंड शील्ड पर तीसरे पंजीकरण मार्क का होना अनिवार्य है. रिफ्लेक्टर टेप, सीट बेल्ट के साथ-साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम और जी-लॉक सुचारू रूप से कार्य करने चाहिए.

गाड़ी के फिटनेस जांच के लिए अब क्या है जरूरी ?

अब किसी भी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर फिटनेस जांच के लिए स्लॉट बुक करते समय केवल वाहन नंबर देना काफी नहीं होगा. वाहन की पहचान के साथ-साथ वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर, बीमा की वैधता, परमिट की वैधता और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता दर्ज करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने इन सभी बदलावों को वाहन/परिवहन और AFMS पोर्टल्स पर तुरंत लाइव करने के निर्देश दिए हैं. कुल मिलाकर इन नए बदलावों से परिवहन विभाग और वाहन फिटनेस की प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की संभावना रहेगी.