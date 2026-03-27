बेटियों की शिक्षा योजनाओं में ढिलाई पर कार्रवाई की चेतावनी, अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी

Rajasthan News: राज्य सरकार की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं पद्माक्षी पुरस्कार योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. इन योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 5 अप्रैल 2026 कर दी गई है. विभाग का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पात्र बालिकाएं इन योजनाओं का लाभ उठा सकें.

बालिका शिक्षा फाउंडेशन की निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रारंभिक शिक्षा) मुन्नी मीना ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. आदेश में कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा तक हर हाल में पात्र छात्राओं के आवेदन ऑनलाइन करवाना सुनिश्चित किया जाए.

विभाग ने इस बार केवल तिथि बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहते हुए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर दी है. निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्कूलों से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक छात्राओं तक योजना की जानकारी पहुंचाएं और आवेदन प्रक्रिया में उनकी सहायता करें.

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इन योजनाओं का उद्देश्य मेधावी छात्राओं को आर्थिक प्रोत्साहन देकर उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना है. ऐसे में विभाग चाहता है कि कोई भी पात्र बालिका केवल जानकारी या प्रक्रिया की कमी के कारण इस अवसर से वंचित न रह जाए. शिक्षा विभाग की इस सख्ती के बाद अब अधिकारियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, वहीं उम्मीद की जा रही है कि आवेदन संख्या में बढ़ोतरी होगी.

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