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स्कूल में पेटीज खाने के बाद छात्र के गले में अटका खाना, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

Jaipur Student Death: जयपुर के झोटवाड़ा स्थित महाराणा प्रताप स्कूल में पेटीज खाने के बाद 12वीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, पेटीज खाने के दौरान उसके गले में खाना अटक गया, जिससे सांस लेने में परेशानी हुई और हालत बिगड़ गई. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Aug 13, 2026, 01:46 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 01:46 PM IST
स्कूल में पेटीज खाने के बाद छात्र के गले में अटका खाना, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत
Image Credit: Jaipur Student Death

Jaipur Student Death: राजस्थान के जयपुर के झोटवाड़ा स्थित महाराणा प्रताप स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र की मौत का मामला सामने आया है. मृतक छात्र की पहचान प्रिंस सोनी के रूप में हुई है. परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया. परिजनों का आरोप है कि स्कूल की कैंटीन से पेटीज खाने के बाद छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ी और समय पर अस्पताल नहीं ले जाने के कारण उसकी जान चली गई.

पेटीज खाने के दौरान गले में अटका खाना

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जानकारी के अनुसार, प्रिंस सोनी स्कूल की 12वीं कक्षा में पढ़ता था. बताया जा रहा है कि स्कूल कैंटीन में पेटीज खाने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत खराब हो गई. परिजनों का आरोप है कि पेटीज खाने के दौरान उसके गले में खाना अटक गया, जिससे उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी. जिसके बाद छात्र की हालत लगातार और बिगड़ती गई.

मृतक छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि छात्र की हालत खराब होने और उसके अचेत होने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने उसे तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया. जब स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई, तो घटना की जानकारी परिजनों को दी गई. इसके बाद परिजन छात्र को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

स्कूल गेट पर परिजन और समाज का प्रदर्शन

छात्र के मौत के बाद परिजन और समाज के लोग स्कूल पहुंचे और स्कूल गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है. परिजनों का आरोप है कि कैंटीन में खराब खाद्य सामग्री परोसे जाने और समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिलने के कारण यह घटना हुई. हालांकि, छात्र की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम और चिकित्सकीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

गले में खाना फंसने पर क्या होता है?

गले में खाना फंसने पर खाना सांस की नली में अटक जाता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. वह खांसने, बोलने या सांस लेने में असमर्थ हो सकता है. ज्यादा देर तक सांस न मिलने पर व्यक्ति बेहोश हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है. ऐसे में तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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