/स्कूल में पेटीज खाने के बाद छात्र के गले में अटका खाना, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

Jaipur Student Death: राजस्थान के जयपुर के झोटवाड़ा स्थित महाराणा प्रताप स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र की मौत का मामला सामने आया है. मृतक छात्र की पहचान प्रिंस सोनी के रूप में हुई है. परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया. परिजनों का आरोप है कि स्कूल की कैंटीन से पेटीज खाने के बाद छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ी और समय पर अस्पताल नहीं ले जाने के कारण उसकी जान चली गई.

पेटीज खाने के दौरान गले में अटका खाना

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जानकारी के अनुसार, प्रिंस सोनी स्कूल की 12वीं कक्षा में पढ़ता था. बताया जा रहा है कि स्कूल कैंटीन में पेटीज खाने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत खराब हो गई. परिजनों का आरोप है कि पेटीज खाने के दौरान उसके गले में खाना अटक गया, जिससे उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी. जिसके बाद छात्र की हालत लगातार और बिगड़ती गई.

मृतक छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि छात्र की हालत खराब होने और उसके अचेत होने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने उसे तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया. जब स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई, तो घटना की जानकारी परिजनों को दी गई. इसके बाद परिजन छात्र को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

स्कूल गेट पर परिजन और समाज का प्रदर्शन

छात्र के मौत के बाद परिजन और समाज के लोग स्कूल पहुंचे और स्कूल गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है. परिजनों का आरोप है कि कैंटीन में खराब खाद्य सामग्री परोसे जाने और समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिलने के कारण यह घटना हुई. हालांकि, छात्र की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम और चिकित्सकीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

गले में खाना फंसने पर क्या होता है?