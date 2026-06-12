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छात्रा की शिकायत पर रेल मंत्री का बड़ा फैसला, 15 जुलाई तक बदलेगी IRCTC वेबसाइट

जयपुर के एमएनआईटी में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने IRCTC वेबसाइट और मोबाइल एप की तकनीकी समस्याओं को उठाया. छात्रा ने OTP देर से आने जैसी दिक्कतों की जानकारी दी. इस पर रेल मंत्री ने मौके पर ही IRCTC अधिकारियों को निर्देश देते हुए वेबसाइट और एप में सुधार करने को कहा तथा घोषणा की कि 15 जुलाई तक नई IRCTC वेबसाइट लॉन्च की जाएगी.

Edited byAnsh RajReported byKashi Ram
Published: Jun 12, 2026, 01:16 PM|Updated: Jun 12, 2026, 02:37 PM
छात्रा की शिकायत पर रेल मंत्री का बड़ा फैसला, 15 जुलाई तक बदलेगी IRCTC वेबसाइट
Image Credit: New IRCTC Website to Launch by July 15

New IRCTC Website to Launch by July 15: केंद्रीय रेल, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक संवेदनशील और त्वरित निर्णय लेने वाला स्वरूप गुरुवार को जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला. छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में एक छात्रा ने IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल एप को लेकर यात्रियों को होने वाली समस्याओं का मुद्दा उठाया और सुधार की मांग की.


छात्रा ने बताया कि टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को कई तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. विशेष रूप से OTP देर से आने, बार-बार लॉगिन करने की आवश्यकता पड़ने, कैप्चा संबंधी दिक्कतों और सेशन एक्सपायर होने जैसी समस्याओं से लोगों को काफी परेशानी होती है.

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मौके पर ही अधिकारियों को दिए निर्देश

छात्रा की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम स्थल से ही IRCTC के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें यात्रियों की समस्याओं से अवगत कराया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि IRCTC की वेबसाइट और एप को आधुनिक तकनीक के अनुरूप बेहतर बनाया जाए ताकि यात्रियों को सहज और तेज सेवा मिल सके.


मंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में 15 जुलाई तक नई IRCTC वेबसाइट लॉन्च की जाएगी. मंत्री के इस आश्वासन पर कार्यक्रम में मौजूद छात्र-छात्राओं ने उत्साह व्यक्त किया.


महिलाओं की सुविधा के लिए भी आया अहम सुझाव

कार्यक्रम के दौरान एक अन्य छात्रा ने लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं के लिए बेबी फीडिंग रूम की व्यवस्था करने का सुझाव दिया. छात्रा ने कहा कि छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को कई बार असुविधा का सामना करना पड़ता है, इसलिए ट्रेनों में उनके लिए अलग से सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

इस सुझाव को भी रेल मंत्री ने गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को इस प्रस्ताव पर कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि रेलवे महिलाओं और शिशुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इस सुझाव पर भी सकारात्मक विचार किया जाएगा.


IRCTC को लेकर यात्रियों की प्रमुख शिकायतें

यात्रियों की ओर से लंबे समय से IRCTC एप और वेबसाइट की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं. सबसे बड़ी समस्या तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान वेबसाइट का धीमा पड़ जाना है. सुबह 10 बजे और 11 बजे टिकट खुलते ही भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट और एप पर लोड बढ़ जाता है, जिससे पेज खुलने में देरी होती है.

इसके अलावा OTP देर से आने, सेशन एक्सपायर होने, बार-बार लॉगिन करने की आवश्यकता, कैप्चा को कई बार भरने की मजबूरी और पेमेंट फेल होने जैसी शिकायतें भी आम हैं. कई बार यात्रियों के खाते से पैसा कट जाता है, लेकिन टिकट बुक नहीं हो पाता, जिससे उन्हें अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ती है.


यात्रियों को बेहतर अनुभव देने की तैयारी

रेल मंत्रालय अब इन तकनीकी कमियों को दूर करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. नई वेबसाइट और एप के जरिए टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है. माना जा रहा है कि नई प्रणाली लागू होने के बाद यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान आने वाली कई समस्याओं से राहत मिलेगी और डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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