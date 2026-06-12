/छात्रा की शिकायत पर रेल मंत्री का बड़ा फैसला, 15 जुलाई तक बदलेगी IRCTC वेबसाइट

New IRCTC Website to Launch by July 15: केंद्रीय रेल, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक संवेदनशील और त्वरित निर्णय लेने वाला स्वरूप गुरुवार को जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला. छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में एक छात्रा ने IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल एप को लेकर यात्रियों को होने वाली समस्याओं का मुद्दा उठाया और सुधार की मांग की.



छात्रा ने बताया कि टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को कई तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. विशेष रूप से OTP देर से आने, बार-बार लॉगिन करने की आवश्यकता पड़ने, कैप्चा संबंधी दिक्कतों और सेशन एक्सपायर होने जैसी समस्याओं से लोगों को काफी परेशानी होती है.

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मौके पर ही अधिकारियों को दिए निर्देश

छात्रा की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम स्थल से ही IRCTC के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें यात्रियों की समस्याओं से अवगत कराया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि IRCTC की वेबसाइट और एप को आधुनिक तकनीक के अनुरूप बेहतर बनाया जाए ताकि यात्रियों को सहज और तेज सेवा मिल सके.



मंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में 15 जुलाई तक नई IRCTC वेबसाइट लॉन्च की जाएगी. मंत्री के इस आश्वासन पर कार्यक्रम में मौजूद छात्र-छात्राओं ने उत्साह व्यक्त किया.



महिलाओं की सुविधा के लिए भी आया अहम सुझाव

कार्यक्रम के दौरान एक अन्य छात्रा ने लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं के लिए बेबी फीडिंग रूम की व्यवस्था करने का सुझाव दिया. छात्रा ने कहा कि छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को कई बार असुविधा का सामना करना पड़ता है, इसलिए ट्रेनों में उनके लिए अलग से सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

इस सुझाव को भी रेल मंत्री ने गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को इस प्रस्ताव पर कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि रेलवे महिलाओं और शिशुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इस सुझाव पर भी सकारात्मक विचार किया जाएगा.



IRCTC को लेकर यात्रियों की प्रमुख शिकायतें

यात्रियों की ओर से लंबे समय से IRCTC एप और वेबसाइट की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं. सबसे बड़ी समस्या तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान वेबसाइट का धीमा पड़ जाना है. सुबह 10 बजे और 11 बजे टिकट खुलते ही भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट और एप पर लोड बढ़ जाता है, जिससे पेज खुलने में देरी होती है.

इसके अलावा OTP देर से आने, सेशन एक्सपायर होने, बार-बार लॉगिन करने की आवश्यकता, कैप्चा को कई बार भरने की मजबूरी और पेमेंट फेल होने जैसी शिकायतें भी आम हैं. कई बार यात्रियों के खाते से पैसा कट जाता है, लेकिन टिकट बुक नहीं हो पाता, जिससे उन्हें अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ती है.



यात्रियों को बेहतर अनुभव देने की तैयारी

रेल मंत्रालय अब इन तकनीकी कमियों को दूर करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. नई वेबसाइट और एप के जरिए टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है. माना जा रहा है कि नई प्रणाली लागू होने के बाद यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान आने वाली कई समस्याओं से राहत मिलेगी और डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.

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