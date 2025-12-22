Zee Rajasthan
Rajasthan News: माउंट आबू से शुरू होगा अरावली बचाओ संघर्ष, निर्मल चौधरी की 1000 किमी यात्रा, पर्यावरण जागरूकता का संदेश

Rajasthan News: राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की रक्षा के लिए बड़ा जनआंदोलन शुरू होने जा रहा है. 24 दिसंबर से माउंट आबू से करीब 1000 किलोमीटर लंबी जनपदयात्रा निकाली जाएगी. इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता निर्मल चौधरी करेंगे. यात्रा विभिन्न जिलों से गुजरते हुए गांव-गांव पहुंचेगी और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करेगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 22, 2025, 12:08 PM IST | Updated: Dec 22, 2025, 12:08 PM IST

Rajasthan News: माउंट आबू से शुरू होगा अरावली बचाओ संघर्ष, निर्मल चौधरी की 1000 किमी यात्रा, पर्यावरण जागरूकता का संदेश

Rajasthan News: 24 दिसंबर से प्रदेश में अरावली बचाओ आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है. इस जनआंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता निर्मल चौधरी करने जा रहे है. माउंट आबू से शुरू होने वाले इस जन आंदोलन से करीब 1000 किलोमीटर लंबी जनपदयात्रा निकाली जाएगी. यह पदयात्रा राजस्थान के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए गांव-गांव तक पहुंचेगी और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेगी.

इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वतमाला में बढ़ते खनन, अतिक्रमण और पर्यावरणीय के लिए जनआवाज़ को मजबूत करना है. यात्रा के दौरान जल स्रोतों के संरक्षण, वन क्षेत्रों की रक्षा और जैव विविधता को बचाने का संदेश दिया जाएगा. विभिन्न पड़ावों पर जनसंवाद, संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि आमजन को अरावली के पर्यावरणीय महत्व से जोड़ा जा सके,,निर्मल चौधरी ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की जीवनरेखा है.

इससे जुड़े जल स्रोत, वन संपदा और जैव विविधता प्रदेश के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं. यदि समय रहते इनकी रक्षा नहीं की गई तो इसका सीधा असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का आंदोलन है.

उन्होंने पर्यावरण प्रेमियों, युवाओं, छात्रों और सामाजिक संगठनों से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील की. चौधरी ने बताया कि जनयात्रा के माध्यम से सरकार और प्रशासन का ध्यान अरावली में हो रहे अवैध खनन और अतिक्रमण की ओर आकृष्ट किया जाएगा, ताकि ठोस नीतिगत और प्रशासनिक कदम उठाए जा सकें.

