/ICU में भी बिगड़ रही 12 दिन से अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ की तबियत, डॉक्टरों ने की ये अपील

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Student Union Election: राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. छात्र नेता शुभम रेवाड़ की भूख हड़ताल सोमवार को 12वें दिन में पहुंच गई. लंबे समय से अन्न-जल त्यागकर आंदोलन कर रहे शुभम की तबीयत लगातार बिगड़ने के बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उन्होंने अपना अनशन समाप्त नहीं किया है.
मेडिकल टीम ने जताई चिंता
एसएमएस अस्पताल की मेडिकल टीम ने शुभम रेवाड़ के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है. डॉक्टरों का कहना है कि लगातार लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. चिकित्सकों ने शुभम रेवाड़ और उनके समर्थकों से जल्द से जल्द भूख हड़ताल समाप्त कराने की अपील की है, ताकि किसी भी संभावित स्वास्थ्य संकट से बचा जा सके.
जब तक मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है तब तक मेरे हौसले,मेरी हिम्मत और मेरा संघर्ष जारी रहेगा...— SHUBHAM REWAR (@ShubhamRewar4U) August 1, 2026
मा. मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp जी आप मेरी मांगो पर संज्ञान लीजिये, में पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर हूँ।@DrPremBairwa @BagadeHaribhau @RajCMO @LokBhavanJaipur pic.twitter.com/gsCJQa0gSo
आंदोलन जारी, छात्र बोले- मांग पूरी होने तक नहीं हटेंगे
दूसरी ओर, छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन लगातार गति पकड़ रहा है. छात्र संगठनों का कहना है कि जब तक राज्य सरकार छात्रसंघ चुनाव बहाल करने को लेकर स्पष्ट निर्णय नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. शुभम रेवाड़ के स्वास्थ्य को लेकर समर्थकों और छात्र नेताओं की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है.
Day 12— SHUBHAM REWAR (@ShubhamRewar4U) August 3, 2026
आमरण अनशन @RajCMO @BhajanlalBjp pic.twitter.com/WA73TuYYqD
एक जैसी मांग, लेकिन अलग नजरिया?
इस पूरे घटनाक्रम में एक बात विशेष रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है कि छात्र नेता शुभम रेवाड़ किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं. इससे पहले छात्रसंघ चुनाव की इसी मांग को लेकर एनएसयूआई से जुड़े छात्र टोंक फाटक स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर चुके हैं. उस समय नेताओं और प्रशासन की सक्रियता से मामला जल्द सुलझ गया था.
प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने एवं राजस्थानी भाषा के नियमित विभाग की स्थापना की मांग को लेकर NSUI के छात्र नेता वियोना जाट, विजयपाल कुड़ी, कौशन खान कल सुबह से जयपुर के गाँधी नगर स्टेशन स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर आंदोलन कर रहे हैं।— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) July 31, 2026
यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के लिए… pic.twitter.com/VMKT66hAk2
वहीं, शुभम रेवाड़ पिछले 12 दिनों से आमरण अनशन पर हैं और अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उनका आंदोलन जारी है. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि समान मांग होने के बावजूद इस मामले में अब तक कोई ठोस पहल या राजनीतिक सक्रियता क्यों दिखाई नहीं दे रही है.
अलवर: छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू
अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय के मुख्य गेट पर छात्रसंघ चुनाव बहाली और छात्रहितों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है. यह आंदोलन एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव विनोद जाटव के नेतृत्व में चलाया जा रहा है.
छात्रों का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव बहाल किए जाएं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए और विद्यार्थियों की लंबित समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए. इस भूख हड़ताल का उद्देश्य छात्रों की आवाज़ को बुलंद करना और उनकी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाना है. आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक उनका धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी.
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