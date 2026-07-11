/बेटी की मौत पर न्याय मांग रहे परिवार का BJP प्रदेश कार्यालय पर धरना, मदन राठौड़ ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा

Jaipur Vanshika Death Case: राजस्थान के जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर शनिवार को प्रतापनगर में छात्रा वंशिका की संदिग्ध मौत के मामले में पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गया. परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है. करीब एक महीने से ज्यादा समय से न्याय की मांग कर रहे परिवार ने अब इस मामले की जांच CBI से कराने की मांग उठाई है.

स्थानीय जांच एजेंसियों पर परिजन को भरोसा नहीं

Add Zee News as a Preferred Source

इधर धरने की सूचना मिलते ही अशोक नगर थाना पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस और बीजेपी नेताओं ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन परिवार अपनी मांग पर अड़ा रहा. परिजनों का कहना है कि स्थानीय जांच एजेंसियों पर उनका भरोसा खत्म हो चुका है. उनका आरोप है कि CCTV फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य अहम सबूतों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई.

वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शाम को प्रदेश कार्यालय पहुंचे. उन्होंने धरना दे रहे परिवार को भरोसा दिलाया कि जहां जरूरत होगी वहां मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक बात करेंगे, लेकिन धरना देकर सड़क पर बैठने से न्याय नहीं मिलेगा. राठौड़ ने कहा कि मेरे से न्याय मिलेगा, जहां जरूरत पड़ेगी मदद करूंगा. एक बात समझो, ऐसे न्याय नहीं होता. सड़क पर न्याय नहीं मिलता, न्याय कानून से मिलता है. अंदर बैठकर बात करते हैं.

मृतका के पिता से मदन राठौड़ ने की बात

इसके बाद मृतका का पिता मनीष गर्ग अंदर बातचीत के लिए पहुंचा. इस दौरान राठौड़ ने उसको समझाने की कोशिश की और डीजीपी राजीव शर्मा और अन्य अधिकारियों से बात की. राठौड़ ने सीबीआई जांच के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया. राठौड़ ने कहा कि मैंने केस ऑफिसर स्कीम लगाकर पूरा ध्यान लगाकर न्याय देंगे. इस बीच मनीष गर्ग लिखित में सीबीआई जांच की मांग करते रहे और बाहर आ गए. राठौड़ ने कहा कि न्याय पाने की लालसा नहीं, बल्कि यह प्रचार करने की सोच ठीक नहीं है. पुलिस भी परिजन का सहयोग करें.

परिवार का कहना है कि घटना के बाद से वे लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं. कई बार कैंडल मार्च निकाला, धरना दिया, ज्ञापन सौंपे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए मजबूर होकर बीजेपी मुख्यालय के बाहर बैठना पड़ा. बीजेपी नेताओं से हम सीबीआई जांच का लिखित आश्वासन चाहते हैं. जब तक मांग नहीं मानी जाएगी हम धरने पर बैठे रहेंगे.

वो न्याय नहीं, प्रचार पाना चाहते हैं- मदन राठौड़

इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार की बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी. हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय मिले. वो न्याय पाना नहीं चाहते हैं, प्रचार चाहते हैं यह ठीक बात नहीं है. न्याय दिलाना हमारा काम है, लेकिन वो जिस ढंग का तरीका अपना रहे हैं वो ठीक नहीं है. पुलिस ही इस मामले में जांच कर सकती है, हम पुलिस पर दबाव बनाएंगे सही जांच हो और उन्हें न्याय मिले, लेकिन लगता है किसी ने गलत सलाह देकर यहां भेज दिया है.

फिलहाल पुलिस जांच जारी है लेकिन परिवार CBI जांच से कम किसी बात पर तैयार नहीं है. ऐसे में यह मामला अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का नहीं, बल्कि न्याय, जांच और राजनीतिक संदेश का भी बन गया है. अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या फैसला लेती है और क्या पीड़ित परिवार को वह जांच मिल पाती है जिसकी वह लगातार मांग कर रहा है.