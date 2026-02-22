Zee Rajasthan
Aman Singh
Aman Singh
Dinesh Tiwari
Published:Feb 22, 2026, 04:11 PM IST

राजस्थान में सरकारी स्कूलों से घटा बच्चों का नामांकन, यहां पढ़ें पूरी अपडेट

Rajasthan Government School: सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए हर वर्ष दो से तीन चरणों में प्रवेशोत्सव जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्थिति इसके उलट दिखाई दे रही है. पिछले चार वर्षों में प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से करीब 9.47 लाख विद्यार्थियों का नामांकन घट गया है.

आंकड़े बताते हैं कि नामांकन में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, जबकि स्कूलों और शिक्षकों की उपलब्धता भी कम होती जा रही है. प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन पर नजर डालें, तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं. सत्र 2022-23 में जहां 32 लाख 12 हजार विद्यार्थी नामांकित थे. वहीं सत्र 2025-26 में यह संख्या घटकर लगभग 22 लाख 65 हजार रह गई है. प्रदेश के सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों की तस्वीर सत्र वाइज़ देखें, तो ग्राफ लगातार घटता जा रहा है.

सत्र, स्कूलों की संख्या और कुल नामांकन

सत्र 2022-23 में स्कूल 47540 और नामांकन 32 लाख 12 हजार, सत्र 2023-24 में 45496 स्कूल और नामांकन 26 लाख 74 हजार, सत्र 2024-25 में 45 हजार 531 स्कूल और नामांकन 24 लाख 29, सत्र 2025-26 में 44 हजार 739स्कूल और 22 लाख 65 हजार नामांकन हुए.

चार वर्षों में करीब 2,800 प्रारंभिक स्कूल बंद या क्रमोन्नत कर दिए गए. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी बढ़ने से छोटे बच्चों की नियमित उपस्थिति प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है.

वर्तमान नामांकन स्थिति

प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 848226 है. जिसमें 410578 छात्र और 437648 छात्राएं हैं. उच्च प्राथमिक में कुल नामांकन संख्या 1416773 है. जिसमें 666994 छात्र हैं. 749779 छात्राएं हैं. कुल विद्यार्थियों की संख्या 2264499 है. शिक्षकों और संस्था प्रधानों की भारी कमी भी मुख्य वजह मानी जा रही है. प्रदेश के उच्च प्राथमिक में 9,306 स्कूलों में संस्था प्रधान नहीं है.

ऐसे में प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में संस्था प्रधान लेवल 1 वैल्युएबल टू के शिक्षकों के शारीरिक शिक्षकों को मिलाकर करीब 25000 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूलों का एकीकरण, स्टाफ की कमी, निजी स्कूलों की ओर बढ़ता रुझान और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की समस्या नामांकन घटने के प्रमुख कारण हो सकते हैं, यदि यही स्थिति जारी रही, तो प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य पर असर पड़ सकता है.

