राजस्थान के स्कूलों में हो रहा प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर का विरोध, स्टूडेंट्स दे रहे धरना

Rajasthan News: राजस्थान के शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक आदेश जारी किया और करीब 4527 प्रिंसिपल्स का ट्रांसफर कर दिया है. शिक्षा के महकमे में इतने बड़े बदलाव के बाद हड़कंप मचा है. कई स्कूलों के स्टूडेंट्स विरोध पर उतर आए हैं.

बीकानेर में राजकीय सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक विद्यालय नापासर के छात्रों का हंगामा आज हुआ. स्कूल के मुख्य द्वार के आगे बैठकर किया जमकर विरोध प्रदर्शन. प्रिंसिपल डॉ. राकेश कुमार चौधरी के तबादले के खिलाफ विद्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन जारी रहा. छात्रों का आरोप है कि कुछ ही समय में विद्यालय में किए बड़े बदलाव, खेल और संस्कृत संकाय की शुरुआत. कई पूर्व छात्र भी धरने में छात्रों के समर्थन में पहुंचे.



जोधपुर में प्रधानाचार्य के स्थानांतरण होने पर स्कूली छात्र-छात्राएं कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन

प्रधानाचार्य के स्थानांतरण होने पर स्कूली छात्र-छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा भाटियान जोधपुर स्कूल का है मामला. स्कूल के बाहर मुख्य रोड को किया जाम. बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन. प्रधानाचार्य विक्रम सिंह कच्छवाहा का किया तिवरी स्थानांतरण.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



दौसा के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ तालाबंदी का दौर

प्रदेश में सरकारी स्कूलों को खुले तीन माह का समय बीत चुका लेकिन दौसा जिले में कई सरकारी स्कूल हैं, जहां शिक्षण व्यवस्था अभी भी सुचारू नहीं हो सकी यह हम नहीं बल्कि उन स्कूलों के छात्र-छात्राएं और क्षेत्र के ग्रामीण कह रहे हैं. ऐसे में दौसा जिले के शिक्षा विभाग पर यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है. रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के अमराबाद गांव की स्कूल में शिक्षकों के अभाव के चलते छात्र-छात्राओं ने स्कूल गेट के तलाजड प्रदर्शन किया और उसमें ग्रामीण भी शामिल हुए छात्र-छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में हिंदी , इतिहास , संस्कृत , अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों का अभाव है. ऐसे में उनकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी. विद्यार्थियों के अभिभावको को भी उनके बच्चों के भविष्य खराब होने की चिंता सता रही है वहीं दूसरी ओर दोसा के नीमाली गांव की सरकारी स्कूल के प्राचार्य देवी सहाय रेगर का तबादला होने से छात्र-छात्राएं आक्रोशित हो गए और उन्होंने भी स्कूल के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया. छात्र-छात्राओं की मांग है कि उनके स्कूल में फिर से देवी सहाय को ही प्राचार्य लगाया जाए. उनके रहते स्कूल की व्यवस्था ठीक हुई थी और शिक्षण व्यवस्था भी सुचारू चल रही थी.

दूदू में प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र के बाद सुबह छात्रों ने हाइवे पर किया प्रदर्शन, जताया रोष

फागी के निमेडा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र होने से छात्र नाराज हो गए. प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र के बाद सुबह छात्रों ने जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाइवे पर किया प्रदर्शन, रोष जताया. करीब बीस तक चला प्रदर्शन, प्रदर्शन की भनक लगते ही स्कूल के अध्यापक पहुंचे छात्रों के पास.



चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के कारुंडा विद्यालय में अध्यापक ट्रांसफर के विरोध में तालाबंदी

चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखण्ड के कारुंडा राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में आज छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी. विद्यालय गेट पर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बीते दिनों आई ट्रांसफर सूची का विरोध किया. विद्यार्थियों ने प्रधानाध्यापक संदीप चौधरी और अध्यापक रविकांत के तबादले को तुरंत निरस्त करने की मांग उठाई. मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने कहा कि अध्यापक के ट्रांसफर से पढ़ाई बाधित होगी और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा. खाली पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग के साथ ग्रामीण भी बच्चों के समर्थन में शामिल हुए. चेतावनी दी गई कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा.

कोटपूतली में प्रिंसिपल के तबादले से स्टूडेंट्स में रोष व्याप्त

प्रिंसिपल के तबादले से स्टूडेंट्स में रोष व्याप्त है. नाराज स्टूडेंट्स ने स्कूल के गेट के ताला जड़ दिया है. स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. स्कूल प्रशासन स्टूडेंट्स से समझाइश के प्रयास कर रहा. बहरोड़ के मोहम्मदपुर स्थित राजकीय स्कूल का मामला है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-