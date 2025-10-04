बांधों के बर्बाद पानी पर स्टडी जल्द, मानसून ट्रेंड बदलने के बाद WRD का नया प्रोजेक्ट

Jaipur News : राजस्थान में बांधों के बर्बाद पानी पर सरकार स्टडी करेगी. मानसून के बदलते ट्रेंड के बाद अब प्रदेश में बहते पानी का अध्ययन किया जाएगा
Jaipur News : राजस्थान को रेगिस्तान कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मरुधरा में मानसून का ट्रेड बदलने के बाद अब राजस्थान की तस्वीर बदल गई है. इसलिए मानसून के बहते पानी पर अब राज्य सरकार स्टडी करेगी.क्योंकि बांधों से इतना पानी बर्बाद हो रहा है, कि जिस बांध से पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, वहीं बांध कई बार पानी से भर जाए. अब सवाल ये की बर्बाद पानी का राजस्थान सरकार कैसे एनालिसिस करेगी.
बर्बाद पानी पर प्लानिंग की जरुरत
राजस्थान में बांधों के बर्बाद पानी पर सरकार स्टडी करेगी. मानसून के बदलते ट्रेंड के बाद अब प्रदेश में बहते पानी का अध्ययन किया जाएगा. जल संसाधन विभाग बहते पानी को लेकर अब प्लानिंग करेगा. पानी के नए प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार अध्ययन करेगी. क्योंकि 7 साल से बांधों में पानी का आंकड़ा 70% तक दर्ज हुआ है. इस मानसून तो पहली बार आंकड़ा 90% के पार पहुंच गया है . पहली बार राजस्थान में 693 में से 454 बांध पानी से लबालब है. 141 बांध आंशिक रूप से भरे है. सिर्फ 98 बांध ही खाली है. जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि बांधों की रिपोट्स की मुताबिक नई परियोजनाओं पर विचार करना बेहद जरूरी है. राज्य सरकार बहते पर अब अध्ययन करेगी. हालांकि पार्वती कालीसिंध परियोजना यानि ईआरसीपी के जरिए नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन फिर भी दूसरी योजनाओं पर स्टडी की जाएगी.
55 साल का पानी बर्बाद
बांधों से बर्बाद पानी पर एनालिसिस करना हो तो हमे बीसलपुर बांध चलना होगा. क्योंकि अबकी बार बांध से 123 TMC पानी छोडा गया, जो बर्बाद हो गया. इतने पानी से 7 बार भर गया होता और 15 साल तक 4 जिलों की प्यास बुझा पाता. 21 सालों में बीलसपुर से 444 TMC पानी डाउन स्ट्रीम में छोडा जा चुका. ये पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर बर्बाद हो गया. 444 TMC पानी से 27 बार बीसलपुर बांध भर गया होता और 55 साल तक जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक की 1 करोड़ आबादी की प्यास बुझा पाती. अबकी बार बीसलपुर बांध के 72 दिन से गेट खुले है, जो अपने आप में नया रिकॉर्ड है. इससे पहले 2019 में 63 दिन तक बीसलपुर के गेट खुले थे.
बीसलपुर से कब कितना पानी छोड़ा
साल कितना पानी छोड़ा
2004 26 TMC
2006 43 TMC
2014 11 TMC
2016 135 TMC
2019 93 TMC
2022 13.20 TMC
2024 32 TMC
2025 अब तक 123
कुल 444.20 TMC
ये बांध होते है हर साल ओवरफ्लो
कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर समेत कई छोड़ बांध अधिकांश हर साल मानसून में ओवरफ्लो होते है. पिछले कई सालों से राजस्थान में मानसून की अच्छी बारिश हो रही है. रेगिस्तानी जिलों में भी बारिश का ट्रेंड बदल गया है. इसलिए राज्य सरकार अब बांधों के बहते पर स्टडी करेगी, ताकि बर्बाद पानी का रोका जा सके और नए प्रोजेक्ट लाए जा सके. क्योंकि इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है, कि राजस्थान में पानी की कोई कमी नहीं है, बशर्ते इसका संरक्षण करना जरूरी है.