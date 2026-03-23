जयपुर में 10 मिनट की बारिश से भरी सड़कें, निगम के दावे फेल, जानें वेदर अपडेट

Jaipur sudden rain: जयपुर में अचानक मौसम ने करवट ली और मात्र 10 मिनट की तेज बारिश ने शहर की सड़कों को पानी से भर दिया. नगर निगम के दावे फेल साबित हुए, जहां ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और जल निकासी की तैयारियों का कोई असर नहीं दिखा. बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया, ट्रैफिक जाम लगा और लोगों को परेशानी हुई.



निगम की तैयारियां पर सवाल

मौसम विभाग ने पहले से येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए थे, लेकिन नगर निगम की ओर से ड्रेनेज क्लीनिंग और जल निकासी की व्यवस्था अपर्याप्त साबित हुई. 10 मिनट की बारिश में ही प्रमुख सड़कें और निचले इलाके डूब गए. लोगों ने सोशल मीडिया पर जलभराव की तस्वीरें शेयर कर निगम की खिंचाई की.

आमेर में सुहावना मौसम का मिजाज

पर्यटन नगरी के प्रसिद्ध आमेर किले क्षेत्र में मौसम ने पूरी तरह बदलाव दिखाया. बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हुई, जो कभी तेज तो कभी धीमी हवाओं के साथ जारी रही. हरी-भरी पहाड़ियों के बीच यह बारिश मौसम को बेहद सुहावना बना गई. पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया, जहां हल्की ठंडक और सर्दी का एहसास बढ़ गया.

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तापमान में आई गिरावट

बारिश के कारण जयपुर का तापमान तेजी से गिरा, जिससे गर्मी से राहत मिली. अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे आ गया और न्यूनतम तापमान में भी ठंडक महसूस हुई. IMD जयपुर के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह बदलाव आया है, जो राज्य के कई हिस्सों में सक्रिय है.



आगे का पूर्वानुमान

IMD के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है. लोगों को सतर्क रहने और IMD की वेबसाइट पर अपडेट चेक करने की सलाह दी गई है. कुल मिलाकर, मार्च के अंत में यह अप्रत्याशित बारिश शहरवासियों के लिए राहत लेकर आई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी एक बार फिर उजागर हो गई.

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