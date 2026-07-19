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कौन है राजस्थान की Sufiya Sufi, जो कन्याकुमारी से लेकर काराकोरम तक दौड़कर रच रहीं नया इतिहास, CRPF के जवान दे रहे साथ....

राजस्थान की अल्ट्रा मैराथन धाविका सूफिया सूफी एक बार फिर अपने साहसिक अभियान को लेकर चर्चा में हैं. वह कन्याकुमारी से काराकोरम तक लंबी दूरी की दौड़ पूरी करने के मिशन पर निकली हैं. इस अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर CRPF के जवान उनका साथ दे रहे हैं. सूफिया का उद्देश्य फिटनेस, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय एकता और युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति प्रेरित करना है.

Edited byAnsh RajReported byAnsh Raj
Published: Jul 19, 2026, 08:38 AM|Updated: Jul 19, 2026, 08:38 AM
कौन है राजस्थान की Sufiya Sufi, जो कन्याकुमारी से लेकर काराकोरम तक दौड़कर रच रहीं नया इतिहास, CRPF के जवान दे रहे साथ....
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान की अल्ट्रा मैराथन धाविका सूफिया सूफी एक बार फिर अपने साहस और दृढ़ संकल्प के कारण सुर्खियों में हैं. लंबी दूरी की दौड़ के लिए देशभर में पहचान बना चुकी सूफिया इस बार कन्याकुमारी से काराकोरम तक दौड़ लगाने के अभियान पर निकली हैं. हजारों किलोमीटर लंबे इस सफर का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि देशभर के लोगों को फिटनेस, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय एकता और सकारात्मक जीवनशैली के प्रति जागरूक करना भी है. उनके इस अभियान को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा हो रही है.

CRPF जवान भी दे रहे साथ

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सूफिया सूफी के इस अभियान में विभिन्न राज्यों से गुजरते समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान भी उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं. कई स्थानों पर जवान उनके साथ दौड़ते हुए नजर आए हैं. इससे अभियान को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है. सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने इस संदेश को और मजबूत किया है कि फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्रसेवा एक-दूसरे के पूरक हैं. लोगों ने भी जगह-जगह उनका स्वागत कर अभियान के प्रति समर्थन जताया.

अल्ट्रा रनिंग में बना चुकी हैं अलग पहचान

सूफिया सूफी भारत की चर्चित अल्ट्रा रनर्स में गिनी जाती हैं. उन्होंने पहले भी कई कठिन और लंबी दूरी की दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की हैं. विपरीत मौसम, कठिन रास्तों और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने लगातार अपने लक्ष्य हासिल किए हैं. इसी वजह से वे युवाओं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं. उनकी उपलब्धियों ने राजस्थान का नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी गौरवान्वित किया है.

अभियान का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड नहीं

सूफिया का कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ लंबी दूरी तय करना नहीं है. वे चाहती हैं कि लोग नियमित व्यायाम करें, फिट रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों. साथ ही वे महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हैं कि यदि संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता. कन्याकुमारी से काराकोरम तक का यह अभियान भारत की भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक एकता और देश की सामूहिक शक्ति का भी प्रतीक माना जा रहा है.

युवाओं के लिए प्रेरणा

आज के समय में जब युवाओं की जीवनशैली तेजी से बदल रही है और शारीरिक गतिविधियां कम होती जा रही हैं, ऐसे में सूफिया सूफी का यह अभियान एक प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आया है. उनका सफर यह संदेश देता है कि अनुशासन, निरंतर अभ्यास और मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है. यही कारण है कि उनके इस मिशन को देशभर में सराहना मिल रही है और बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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