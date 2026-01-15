अशोक गहलोत के बयान पर सुमित गोदारा का पलटवार, बोले- कांग्रेस का काम सिर्फ भ्रम फैलाना

Rajasthan Politics: राजस्थान में एसआईआर को लेकर अशोक गहलोत द्वारा दिए गए बयान पर कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने पलटवार किया है. मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी का स्टेटमेंट देखा वो केवल आज कल स्टेटमेंट ही देते हैं. एसआईआर को लेकर उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए. पूरी कांग्रेस की यही परंपरा रही है कि इस तरह के विषयों पर ध्यान भटकाने का काम करती है.

पहली बात तो यह पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में आजादी के बाद 11 बार एसआईआर हुई, जिसमें 10 बार कांग्रेस शासन के कार्यकाल में हुई. उस समय जब कांग्रेस के नेता आरोप लगाते रहे थे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है. आज आप आक्षेप लगा रहे हो कि अधिकारी दबाव बना रहे हैं.

पहली बात तो बता दूं यह कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, जो एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्था है, तो कहां से अधिकारी प्रभावित होंगे. अधिकारियों को प्रभावित करने का काम अशोक गहलोत जी आपने किया, जिसका आरोप आपके ही OSD ने लगाया. आपने उन विधायकों के कॉल रिकॉर्ड करें.

हम आपसे कहेंगे आपसे आग्रह करेंगे कि आप 15 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं आप खुद संवैधानिक संस्थाओं का मान करें ये आप इस तरह का आरोप लगाते हो तो जनता में भ्रम पैदा करते हैं और आपकी स्थिति यही है कि जनता में भ्रम पैदा करें. इसीलिए जनता को कांग्रेस ने पूरे भारत में नकार दिया है.

वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी गहलोत पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को यह पता नहीं है कि एसआईआर प्रक्रिया न तो सरकार करती है न ही कोई पार्टी करती है. यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है फिर क्यों बिना बात का भ्रम फैला रहे हैं. विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है. इसलिए भ्रामक एवं झूठा प्रचार करने से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी चूकते नहीं है.

