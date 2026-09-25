/905 वोटों से जीत, फिर जयपुर मेयर की कुर्सी: कौन हैं सुनील कोठारी? जानिए पूरी प्रोफाइल

Jaipur New Mayor Sunil Kothari: जयपुर को करीब 11 महीने बाद नया मेयर मिल गया है. भाजपा के सुनील कोठारी ने जयपुर नगर निगम के महापौर पद का चुनाव जीत लिया है. मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुनील कोठारी के नाम पर जयपुर की शहरी सरकार की कमान आ गई है. अब सवाल यह है कि आखिर सुनील कोठारी कौन हैं और भाजपा ने उन्हें जयपुर के मेयर पद के लिए क्यों चुना?



ज्वेलरी कारोबारी हैं सुनील कोठारी

सुनील कोठारी जयपुर के जाने-माने ज्वेलरी कारोबारी हैं. वे जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार से जुड़े हुए हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उनका कारोबारी परिवार लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय है. चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके पास करीब 35.87 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति बताई गई थी. हालांकि कोठारी की पहचान केवल कारोबारी के तौर पर नहीं है. वे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े रहे हैं और पार्टी में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं.

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BJP संगठन में संभाल चुके हैं कई बड़े पद

सुनील कोठारी भाजपा के जयपुर शहर अध्यक्ष रह चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने पार्टी के प्रदेश सचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली है. वर्तमान में वे भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य बताए जाते हैं. यही संगठनात्मक अनुभव जयपुर मेयर पद के लिए उनकी प्रोफाइल का प्रमुख हिस्सा रहा. पार्टी ने नगर निगम चुनाव में उन्हें वार्ड नंबर 112 से प्रत्याशी बनाया था. इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आशीष शर्मा को 905 वोटों के अंतर से हराया.



वार्ड 112 से जीत के बाद बढ़ा कद

जयपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने निवर्तमान मेयर कुसुम यादव का टिकट नहीं दोहराया और वार्ड 112 से सुनील कोठारी को मैदान में उतारा. कोठारी ने यहां 905 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. चुनाव परिणाम के बाद उनका नाम मेयर पद के संभावित दावेदारों में सामने आया और पार्टी ने अंततः उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया.



150 वार्डों वाले निगम की मिली कमान

जयपुर नगर निगम में कुल 150 वार्ड हैं. हालिया चुनाव परिणामों में भाजपा के 78, कांग्रेस के 57 और निर्दलीय पार्षदों की संख्या 15 रही. मेयर चुनाव के लिए बहुमत का आंकड़ा 76 था. 25 सितंबर को महापौर पद के लिए मतदान हुआ और इसके बाद मतगणना की गई. अब सुनील कोठारी के मेयर चुने जाने के साथ जयपुर नगर निगम की शहरी सरकार का नया नेतृत्व तय हो गया है.