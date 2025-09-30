Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में खांसी सिरप का कहर! पीते ही अस्पताल पहुंचे बच्चे, सप्लाई पर लगी रोक

Rajasthan News: राजस्थान में बच्चों में खांसी की दवा के साइड इफेक्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. जिसके चलते बच्चों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. हालांकि इन बच्चों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 30, 2025, 06:22 PM IST | Updated: Sep 30, 2025, 06:22 PM IST

Trending Photos

सिर्फ दूध-चीनी से घर पर ऐसे बनाएं अलवर का ये टेस्टी कलाकंद, हर कोई पूछेगा रेसिपी
7 Photos
Rajasthan famous Food

सिर्फ दूध-चीनी से घर पर ऐसे बनाएं अलवर का ये टेस्टी कलाकंद, हर कोई पूछेगा रेसिपी

राजस्थान में मानसून सक्रिय! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में मानसून सक्रिय! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

राजस्थान का वो किला जहां है पेट में हलचल करने वाली तोप, सुरंग का नक्शा है गायब
7 Photos
Rajasthan news

राजस्थान का वो किला जहां है पेट में हलचल करने वाली तोप, सुरंग का नक्शा है गायब

क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस मंदिर का नाम, जहां सूरज डलने के बाद जाना है मना?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस मंदिर का नाम, जहां सूरज डलने के बाद जाना है मना?

राजस्थान में खांसी सिरप का कहर! पीते ही अस्पताल पहुंचे बच्चे, सप्लाई पर लगी रोक

Rajasthan News: राजस्थान में बच्चों में खांसी की दवा के साइड इफेक्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. बीते दिन भरतपुर और सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में डेक्सट्रोमेथॉरफन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के इस्तेमाल से कुछ बच्चों की तबियत बिगड़ी थी, जिन्हें जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.

हालांकि इन बच्चों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन सोमवार सुबह राजधानी जयपुर के एक निजी अस्पताल में एक दो साल की बच्ची को भर्ती किया गया और इस बच्ची को भी डेक्सट्रोमेथॉरफन हाइड्रोब्रोमाइड दी गई थी.

यह खांसी की दवा सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जाती है और मामले की जानकारी मिलते ही चिकित्सा विभाग ने फिलहाल इस दवा के बैच को होल्ड कर दिया है और चिकित्सा विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज के औषधि प्रभारी और जिला औषधि भण्डार गृह को पत्र लिखा है और दवा की सप्लाई पर रोक लगा दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मामले को लेकर ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का कहना है कि भरतपुर और सीकर जिले से कुछ ऐसे मामले सामने आए, जिसमें खांसी की दवा के उपयोग के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ी है. ऐसे में हमने तुरंत दवा के सैंपल उठाए और जांच के लिए भेज दिए हैं.

ड्रग कंट्रोल विभाग राजस्थान का कहना है कि वैसे तो पूरे मामले में विस्तृत जांच 5 से 6 दिन में सामने आ जाएगी, लेकिन शुरुआती तौर पर खांसी की दवा बच्चों को पिलाई गई है, वो सिर्फ एडल्ट लोगों के इलाज में ही काम में आती है और जितने भी बच्चे इस दवा को लेने के बाद बीमार हुए हैं उनकी उम्र चार साल से कम है, लेकिन भरतपुर के जिस सरकारी अस्पताल में बच्चों को यह दवा दी गई.

वहां के एक चिकित्सक ने भी इस दवा का उपयोग किया और उसके बाद उस चिकित्सक की तबियत भी बिगड़ गई. ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डेक्सट्रोमेथॉर फन हाइड्रोब्रोमाइड सीरप की पूरी सप्लाई पर रोक लगा दी गई है.

जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. डेक्सट्रोमेथॉर फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप जयपुर की लोकल कंपनी कायसन्स फार्मा बना रही है. इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है. मामला सामने आने के बाद राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस कंपनी की सिरप को दवा केंद्रों पर वितरित करने से रोक लगा दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news