Street Dog's को लेकर SC का बड़ा आदेश, रेलवे स्टेशन, स्कूल, अस्पताल से लेकर इन जगहों पर नहीं दिखेंगे आवारा कुत्ते

Rajasthan News: आवारा कुत्तों से उत्पन्न खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़े निर्देश जारी किए. कोर्ट ने देशभर के सभी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों व सार्वजनिक परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है. सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को तत्काल अमल करने को कहा गया है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन परिसरों की चारदीवारी मजबूत की जाए ताकि कुत्तों की घुसपैठ रोकी जा सके. हटाए गए कुत्तों को वापस उसी इलाके में छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को अमल सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा गया है, और 3 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

संस्थानों में आवारा कुत्तों पर सख्ती

कोर्ट ने कहा कि स्कूल, कॉलेज व अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी छात्रों व मरीजों के लिए खतरा है. इन जगहों पर तारबारी बाड़ लगाई जाए, और कुत्तों को निकालकर अन्य सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए. जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन न करने पर चीफ सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा. यह फैसला आवारा कुत्तों से बढ़ते रेबीज व दुर्घटना मामलों के मद्देनजर आया है.

सड़कों व हाईवे से आवारा पशुओं का सफाया

इसके अलावा, कोर्ट ने सड़कों, राज्य व राष्ट्रीय हाईवे से आवारा मवेशियों व कुत्तों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया. पीडब्ल्यूडी, एमसीडी व रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को निर्देशित किया गया कि पशुओं को शेल्टर होम में स्थानांतरित करें. सभी नेशनल हाईवे पर हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने को कहा, जहां शिकायत दर्ज कराई जा सके. कोर्ट ने कहा कि दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण आवारा पशु हैं, इसलिए तत्काल कार्रवाई जरूरी.

यह फैसला पशु कल्याण व सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन साधने का प्रयास है. पशु अधिकार संगठनों ने स्वागत किया, लेकिन अमल पर सवाल उठाए. राज्यों को अब चुनौतीपूर्ण कार्य मिला है.

