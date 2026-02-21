ट्रंप के टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट की मार, क्या राजस्थान के लिए लेकर आ सकता है बड़ी रोशनी?

Rajasthan economy boost: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है. 6-3 के बहुमत से आए इस फैसले में कोर्ट ने माना कि ट्रंप ने International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) का दुरुपयोग किया, क्योंकि यह कानून राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस की मंजूरी के टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता. ये टैरिफ पिछले साल "Liberation Day" के तहत लगाए गए थे, जिनमें कई देशों पर 10% से 50% तक के शुल्क थे. यह ट्रंप की आर्थिक नीति को बड़ा झटका माना जा रहा है.



राजस्थान के कारोबार पर संभावित सकारात्मक प्रभाव

राजस्थान का निर्यात मुख्य रूप से जेम्स एंड ज्वेलरी (जयपुर का प्रमुख क्षेत्र), टेक्सटाइल्स, हैंडलूम, ग्रेनाइट-मार्बल, इंजीनियरिंग गुड्स और कृषि उत्पादों (मसाले, अनाज आदि) पर आधारित है. अमेरिका इनमें से कई वस्तुओं का बड़ा बाजार है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले के उच्च टैरिफ (भारत पर कुछ मामलों में 18-50% तक) हटने या कम होने की संभावना से राजस्थान के निर्यातकों को राहत मिल सकती है. इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद सस्ते हो सकते हैं, मांग बढ़ सकती है और जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यातक संघ जैसे संगठनों को बेहतर ऑर्डर मिलने की उम्मीद है. विशेष रूप से ज्वेलरी और टेक्सटाइल सेक्टर में निर्यात बढ़ने की संभावना मजबूत है, क्योंकि पहले के टैरिफ से प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



अनिश्चितता और नकारात्मक प्रभाव की संभावना

फैसले के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने Section 122 of the Trade Act 1974 के तहत नया 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, जो लगभग सभी देशों पर लागू होगा और 150 दिनों के लिए अस्थायी है. भारत-अमेरिका के अंतरिम ट्रेड डील के तहत पहले 18% टैरिफ था, लेकिन अब यह 10% हो सकता है. ट्रंप ने कहा है कि "भारत को टैरिफ देना होगा, लेकिन अमेरिका नहीं", यानी ट्रेड डील बरकरार रहेगी लेकिन टैरिफ जारी रहेंगे. इससे राजस्थान के निर्यातकों को अभी भी अतिरिक्त लागत उठानी पड़ सकती है, खासकर अगर नए टैरिफ बढ़ते हैं या अन्य प्रतिबंध लगते हैं. वैश्विक व्यापार युद्ध की स्थिति में सोना-चांदी, टेक्सटाइल और स्टोन इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है.



कुल मिलाकर संभावित परिदृश्य

सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजस्थान के लिए राहत की खबर हो सकता है, क्योंकि पहले के अत्यधिक टैरिफ हटने और अमेरिकी इंपोर्टर्स को रिफंड मिलने से अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है. लंबे समय में यदि टैरिफ कम रहते हैं तो कारोबार को फायदा होगा, निर्यात बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

हालांकि, ट्रंप प्रशासन की नई नीतियों से अनिश्चितता बनी हुई है. राजस्थान सरकार और निर्यातक संघों को अमेरिकी बाजार पर सतर्क नजर रखनी होगी. कुल मिलाकर, यह फैसला सकारात्मक दिशा में बदलाव ला सकता है, लेकिन व्यापार युद्ध की स्थिति जारी रहने पर महंगाई और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!