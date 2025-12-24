कवि सम्मेलन में सुरेंद्र शर्मा ने कसा तंज, बोले- राजस्थान पर भरोसा मत करो, हर बार बदल जाती है सत्ता

Rajasthan News: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने राजस्थान की राजनीति पर करारा व्यंग्य किया. उन्होंने राज्य में हर पांच साल में सत्ता बदलने की परंपरा पर तंज कसा.
Trending Photos
Rajasthan News: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने अपनी बेबाक अंदाज में राजस्थान की राजनीति और भारत-पाकिस्तान संबंधों पर तीखा व्यंग्य कसा. उनकी कविताओं और टिप्पणियों ने श्रोताओं को खूब हंसाया और सोचने पर भी मजबूर किया.
राजस्थान की '5 साल वाली परंपरा' पर चुटकी
सुरेंद्र शर्मा ने राजस्थान में हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा पर करारा व्यंग्य किया. उन्होंने कहा, “राजस्थान पर मुझे बिलीव नहीं होता. हर 5 साल बाद अपना खसम बदल लेंगे. बताओ, इन पर बिलीव कर लो? उसकी पसंद नहीं, हर 5 साल में बदल लेते हैं. कोई भरोसा नहीं तुम्हारा...”
इस पर श्रोताओं में से किसी ने चिल्लाकर कहा, “नहीं बदलेंगे!” जवाब में सुरेंद्र शर्मा ने तपाक से कहा, “चुप रहो तुम तो! तुझे पूछा क्या? बगैर पेमेंट बोलने का काम तेरा नहीं है. मैं पेमेंट ले रहा हूं, मेरा काम बोलने का है. तुम्हारा काम सिर्फ सुनने का है.”
हॉल में ठहाके गूंज उठे. उनकी इस बेबाकी ने राजस्थान की राजनीतिक अस्थिरता पर गहरा लेकिन हल्के-फुल्के अंदाज में चोट की.
भारत-पाकिस्तान तनाव पर नसीहत
सुरेंद्र शर्मा ने भारत और पाकिस्तान के बीच आए दिन होने वाले तनाव पर भी व्यंग्यपूर्ण नसीहत दी. उन्होंने कहा, “कश्मीर ले लो, पूरा लाहौर भी ले लो. इन कवियों को कहना चाहता हूं – बेसिकली लायबिलिटी ली जाती है, एसेट्स नहीं ली जाती. जो चीज लायबिलिटी है, उन्हें क्यों लेंगे? तू अपना भुगतान अपने साथ रख. किसी के झंडे से कोई दिक्कत नहीं है... अपना झंडा ईमानदारी से थामे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए.”
फिर मोदी जी को संबोधित करते हुए बोले, “मोदी जी, पाकिस्तान जाइए... आखिरी लड़ाई लड़ेंगे. रोज-रोज की लड़ाई से कोई फायदा नहीं. आखिरी लड़ाई लड़ते हैं – तू जीतता है या हम जीतते हैं. तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है या हम पहले मिटाते हैं. तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है या हम मिटाते हैं... गोलियों का खर्च रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश संपन्न हो जाएं. हमें किसी को मिटाना नहीं.”
घरेलू लड़ाई का मजेदार तंज
अंत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “जो शादीशुदा है, वह लड़ाई की बात सुनते ही कांपने लगता है... जो घर में ही नहीं लड़ सकता, वह बाहर क्या लड़ेगा?”
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhunjhunu Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!