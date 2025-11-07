Jaipur News: माइंस टीम जयपुर की सख्ती, अवैध खनन पर ब्रेक, 13 डंपर जब्त

Jaipur News: राजस्थान माइंस विभाग की जयपुर टीम ने अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की. नीम का थाना और खेतड़ी क्षेत्र में देर रात औचक निरीक्षण के दौरान मैसेनरी स्टोन के अवैध परिवहन को पकड़ लिया गया, जिसमें 13 डंपर जब्त किए गए. यह कार्रवाई विभाग द्वारा गोपनीय रूप से गठित विशेष टीम ने अंजाम दी, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सख्त निर्देशों का परिणाम है. आयरन ओर (लोह अयस्क) के अवैध खनन की आशंका के दायरे में जांच तेज कर दी गई है. प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकांत और निदेशक महावीर प्रसाद मीणा के मार्गदर्शन में ये दलों का गठन किया गया था.

नीम का थाना-खेतड़ी में मध्य रात्रि अभियान

माइंस विभाग ने क्षेत्र से बाहर के अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित कर आधी रात को छापा मारा. मैसेनरी स्टोन के नाम पर संदिग्ध परिवहन पकड़े जाने पर 13 डंपरों को तत्काल जब्त कर लिया गया. जब्त वाहनों को खनिज सामग्री सहित पावटा थाने को सौंप दिया गया. अधीक्षण खनन अभियंता (जयपुर) एनएस शक्तावत के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, जिसमें विजिलेंस प्रताप मीणा भी शामिल रहीं. टीम ने स्थानीय स्तर पर फैली अवैध गतिविधियों पर नजर रखी, जो लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई थीं.

आयरन ओर अवैध खनन की जांच

कार्रवाई के दौरान यह खुलासा हुआ कि मैसेनरी स्टोन के अवैध परिवहन के पीछे आयरन ओर के अवैध खनन की आशंका है. विभाग ने इसकी गहन जांच शुरू कर दी है, जिसमें खनन साइटों का सर्वे और दस्तावेजों की पड़ताल शामिल है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल की समीक्षा बैठकों में अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके तहत ये दलों का गठन हुआ. प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने भी अधिकारियों को औचक निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि राजस्व हानि रोकी जा सके.

9 फोरमैन व 21 होमगार्ड की भूमिका

कार्रवाई में खनन अभियंता अलवर मनोज शर्मा, सहायक खनन अभियंता दौसा एलसी मीणा और जयपुर के सुभाष डांगी के अलावा 9 फोरमैन तथा 21 होमगार्ड ने अहम योगदान दिया. निदेशक महावीर प्रसाद मीणा द्वारा गठित ये दल राज्यव्यापी अवैध खनन पर निगरानी रखेंगे. जब्त डंपरों के चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और आगे की पूछताछ जारी है.

यह कार्रवाई अवैध खनन पर लगाम कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो पर्यावरण संरक्षण और राजस्व संग्रह को मजबूत बनाएगी. विभाग ने अन्य जिलों में भी इसी तरह के अभियान तेज करने का संकेत दिया है.

