जयपुर में जल महल पर वायु शक्ति का ऐतिहासिक प्रदर्शन, सूर्य किरण और सारंग ने भरा जोश

Jaipur Jal Mahal Air Show: राजस्थान के जयपुर में रविवार को जलमहल की पाल पर भारतीय वायुसेना के शौर्य, साहस और तकनीकी कौशल का भव्य प्रदर्शन दिखा. इंडियन एयरफोर्स की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने आसमान में ऐसे करतब दिखाए, जिन्होंने हजारों दर्शकों को रोमांचित कर दिया. कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सैन्य अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे़ ने एयर शो को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह प्रदर्शन सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान की भावना को और सुदृढ़ करता है. उन्होंने कहा कि सूर्यकिरण और सारंग का मनोहारी प्रदर्शन हर नागरिक को मां भारती के प्रति संकल्पबद्ध होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है. उन्होंने हाल ही में जयपुर में आयोजित आर्मी डे परेड का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान की धरती पर सेना की शक्ति और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली का प्रदर्शन गर्व का विषय है.

उन्होंने भारतीय वायुसेना की रणनीतिक क्षमता और आतंकवाद के खिलाफ उसके योगदान की भी सराहना की. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आर्मी डे परेड के बाद यह आयोजन जयपुर के लिए एक और गर्व का अवसर है. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते हैं और नागरिकों व सशस्त्र बलों के बीच अटूट संबंध को मजबूत करते हैं.

मुख्यमंत्री ने भारतीय वायुसेना के पराक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ आपदा और संकट की घड़ी में भी वायुसेना उम्मीद की किरण बनती है. एयर शो की शुरुआत सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम की दमदार एंट्री से हुई. पांच स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने ‘नभः स्पृशं दीप्तम्’ फॉर्मेशन में आकाश को रंगों से सजाया. एरोहेड, डॉल्फिन लीप, लेवल क्रॉस, हाई स्पीड क्रॉस, डायमंड और इनवर्टेड वाइन ग्लास जैसी जटिल आकृतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

कॉकपिट से पायलटों ने खम्मा घणी और राम-राम सा कहकर जयपुरवासियों का अभिवादन किया, जिसने कार्यक्रम में स्थानीय जुड़ाव का भाव और गहरा कर दिया. इसके बाद सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम के नौ हॉक एमके-132 जेट्स ने सघन फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए रोमांच की पराकाष्ठा प्रस्तुत की. मात्र कुछ मीटर की दूरी पर उड़ते विमानों ने 18 लूप फॉर्मेशन, बैरल रोल, इनवर्टेड रन, डीएनए संरचना और बॉम्ब बर्स्ट जैसी आकृतियां बनाई.

स्वदेशी स्मोक पॉड्स की मदद से आसमान में तिरंगे की रंगीन छटा बिखरी तो पूरा वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा. कार्यक्रम की एक खास बात यह रही कि सूर्यकिरण टीम के तीन पायलट- विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह जयपुर के ही हैं, उनके प्रदर्शन ने स्थानीय दर्शकों में विशेष उत्साह भर दिया. करीब 25 मिनट तक चले इस एयर शो ने जयपुर के आसमान को शौर्य, सटीकता और आत्मविश्वास की नई ऊंचाईयों से भर दिया.

