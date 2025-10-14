मुनेश गुर्जर पर लटकी अयोग्यता की तलवार! न्यायिक जांच में महापौर दोषी करार

Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर हेरिटेज नगर निगम की निलंबित महापौर मुनेश गुर्जर न्यायिक जांच में दोषी पाई गई है. राज्य सरकार की ओर से करवाई गई इस न्यायिक जांच में उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप सत्य पाए गए हैं. विशिष्ट शासन सचिव (विधि रचना) सुरेंद्र पुरोहित द्वारा यह जांच पूरी की गई और विधि विभाग ने रिपोर्ट को स्वायत्त शासन विभाग को सौंप दिया है.

अब यह रिपोर्ट स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा को भेजी जाएगी, जो इस पर अंतिम निर्णय लेंगे. सूत्रों के अनुसार, मंत्री स्तर पर विचार के बाद मुनेश गुर्जर को अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया जा सकता है. यदि ऐसा होता है तो उन्हें अगले छह वर्षों तक किसी भी निकाय चुनाव में भाग लेने से रोका जा सकता है.

क्या था पूरा मामला

4 अगस्त 2023 को जयपुर हेरिटेज नगर निगम की तत्कालीन मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया था. यह रिश्वत एक आवासीय पट्टा जारी करने के बदले मांगी गई थी. एसीबी ने कार्रवाई के दौरान दलाल नारायण सिंह और अनिल दुबे को भी गिरफ्तार किया था. इसके बाद एसीबी ने मेयर आवास, निगम कार्यालय और दलालों के घरों पर छापेमारी की थी. छापों में 41.55 लाख रुपए नकद, कई पट्टा फाइलें और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए थे.

भ्रष्टाचार के आरोप और निलंबन की कार्रवाई

राज्य सरकार ने 23 सितंबर 2024 को मुनेश गुर्जर को भ्रष्टाचार के आरोपों में तीसरी बार निलंबित किया था, उनपर आरोप था कि वे अपने पति सुशील गुर्जर के कहने पर पट्टों पर हस्ताक्षर करने में देरी करती थीं और रिश्वत लेकर पट्टों पर हस्ताक्षर करती थीं. इससे पहले भी कांग्रेस शासनकाल में उन्हें 5 अगस्त 2023 और 22 सितंबर 2023 को निलंबित किया गया था, लेकिन दोनों बार राजस्थान हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए निलंबन आदेश रद्द कर दिए थे.

अब आगे क्या

विधि विभाग की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अब निर्णय स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पास है. अधिकारियों के अनुसार, मंत्री द्वारा रिपोर्ट पर निर्णय के बाद राज्य सरकार की ओर से आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. सरकार की ओर से इस प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता विष्णु दयाल शर्मा ने पैरवी की.

गौरतलब है कि मुनेश गुर्जर का कार्यकाल विवादों से भरा रहा, जिसमें उन्होंने कई बार निलंबन, एसीबी जांच और प्रशासनिक कार्रवाई का सामना किया. अब न्यायिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं.