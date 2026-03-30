क्या स्वच्छता में पास होगा जयपुर? इस तारीख से पहले करना होगा डेटा अपलोड

Swachh Survekshan 2025-26: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और नगर निकायों के पास डेटा अपलोड करने के लिए सिर्फ 6 दिन बचे हैं. केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 5 अप्रैल के बाद कोई डेडलाइन नहीं बढ़ेगी. इस बार सर्वे में बड़ा बदलाव किया गया है. सिटीजन फीडबैक के अंक दोगुने कर दिए गए हैं. एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी शामिल किया गया है और 15 अप्रैल से थर्ड पार्टी एजेंसियां मैदान में उतरकर रियलिटी चेक करेंगी.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे 5 अप्रैल तक स्वच्छतम पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपना पूरा डेटा अपलोड करें. मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी स्थिति में विस्तार नहीं दिया जाएगा.

निर्देश जारी होते ही जयपुर नगर निगम ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. अब डेटा अपलोड करने के लिए महज छह दिन का समय शेष है. केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक एमआईएस डेटा फाइनल करने की समय सीमा तय की है, जिसके बाद 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के आधार पर शहरों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा. इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण का 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है.

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इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण साल 2025 और 2026 एक साथ होगा. इसकी थीम स्वच्छता की नई पहल "बढ़ाए हाथ, करें सफाई साथ" रखी गई है. नए टूलकिट में शहरों को एमआईएस, जीएमआईएस और सिटी प्रोफाइल से संबंधित डेटा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है, जिससे जमीनी हकीकत का सटीक आकलन हो सके.

सर्वेक्षण के तहत इस बार 10 चैप्टर में 174 बिंदुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा. इनमें कचरा पृथक्करण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, प्रयुक्त जल प्रबंधन, जनजागरूकता अभियान, स्वच्छता कर्मचारियों का कल्याण, शिकायत निवारण और नागरिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं. खास बात यह है कि इस बार सिटीजन फीडबैक का महत्व बढ़ाते हुए इसके अंक 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिए गए हैं.

GMIS से निगरानी-डेटा अब मैन्युअली दिखाने के बजाय प्रोजेक्ट की स्थिति सीधे ट्रैक होगा. कागजों में प्रोग्रेस दिखाना इससे मुश्किल हो जाएगा. असली काम ही गिना जाएगा. पोर्टल पर नए फील्ड जोड़े गए. सर्वे में अब हर गतिविधि का ज्यादा डिटेल डेटा देना होगा.

इससे सर्वे के टीम को फर्जी या अधूरी जानकारी पकड़ सकेगी. डेटा और ग्राउंड रियलिटी में अंतर तुरंत सामने आएगा. ऐसे में सर्वे में गड़बड़ी नहीं हो सकेगी. अलग-अलग लोकेशन पर स्पॉट वेरिफिकेशन होगा. सिर्फ क्लीन जोन दिखाकर रैंक नहीं बचेगी. लोगों की संतुष्टि के आधार पर रैंक तय होगी.

अब तक की रैकिंग का ग्राफ

वर्ष हैरिटेज ग्रेटर



2021 32 36

2022 26 33

2023 171 173

2024 20 16

स्वच्छ सर्वेक्षण की नई टूलकिट में एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी शामिल किया गया है. वहीं पान के दाग (रेड स्पॉट) और खुले में शौच (येलो स्पॉट) जैसी समस्याओं पर रोक को अनिवार्य बनाया गया है. इसके अलावा पर्यटन और विरासत स्थलों की सफाई व्यवस्था, स्कूलों में स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम और स्वच्छ जोड़ी जैसी नई पुरस्कार श्रेणियां भी जोड़ी गई हैं, जिसमें बड़े शहर छोटे शहरों को स्वच्छता में सहयोग करेंगे.

स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत 15 अप्रैल से थर्ड पार्टी एजेंसियां फील्ड में उतरेंगी. ये एजेंसियां शहर द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा की जमीनी हकीकत जांचेंगी और विभिन्न क्षेत्रों में फील्ड असेसमेंट करेंगी. यदि किसी शहर या निकाय को तकनीकी समस्या आती है, तो वे सीधे अपने राज्य समन्वयक या मंत्रालय की ईमेल आईडी पर संपर्क क कर सकते हैं. यहां मौजूद अधिकारी ट्र समस्या का समाधान करेंगे.

बहरहाल, इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में केवल कागजी दावे नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई ही शहरों की असली रैंक तय करेगी. सिटीजन फीडबैक से लेकर थर्ड पार्टी रियलिटी चेक तक हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया गया है. ऐसे में नगर निकायों के लिए यह आखिरी दौर बेहद अहम है, जहां हर छोटी-बड़ी तैयारी सीधे रैंकिंग पर असर डालेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा शहर स्वच्छता के इस कड़े इम्तिहान में बाजी मारता है.

