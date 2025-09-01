Jaipur: स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 में टॉप-3 लक्ष्य, 150 वार्ड OIC एक साथ फील्ड पर उतरे

स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 में टॉप-3 में शामिल होने के लिए नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने सफाई व्यवस्था की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी है. नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर ग्रेटर क्षेत्र के 150 वार्डों में वार्ड OIC सुबह 7:30 से 9:00 बजे तक फील्ड में जाकर सफाई की स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं.
विद्याधर नगर जोन के वार्ड-31, 33, 34 और 37 में खुद आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने मौके पर सफाई व्यवस्था परखते हुए गंदगी फैलाने वालों पर मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए. सांगानेर के वार्ड-99 में गंदगी फैलाने वालों से 5,000 कैरिंग चार्ज वसूला गया. महेश नगर वार्ड-136 में सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर 1,700 का चालान किया.
सड़क पर मलबा डालने पर एक व्यक्ति से 5,000 रुपये कैरिंग चार्ज वसूला गया. वार्डों में निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मचारियों की ड्रेस और उपस्थिति, सफाई बीट, ओपन कचरा डिपो की स्थिति, बैकलेन सफाई, पार्क और पर्यटन स्थलों की साफ-सफाई, कचरा पात्र, नालों पर जालियां, अवैध बैनर-पोस्टर, निर्माणाधीन भवनों पर पर्दे, C&D वेस्ट प्रबंधन सहित 13 बिंदुओं पर जांच की गई.
आयुक्त डॉ. सैनी ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखना हमारी प्राथमिकता है. तकनीक, प्रभावी मॉनिटरिंग और जनजागरूकता से ही स्वच्छ और सुंदर जयपुर का लक्ष्य पूरा होगा. नवाचार के तहत न केवल सफाई कर्मचारी और जोन उपायुक्त, बल्कि वित्तीय सलाहकार, उप विधि परामर्शी, उप नगर नियोजक, रजिस्ट्रार, एसीपी, पीआरओ, इंजीनियरिंग और राजस्व विभाग के अधिकारी भी सफाई मॉनिटरिंग में फील्ड पर सक्रिय रहे. हर वार्ड OIC अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके आधार पर वार्ड रैंकिंग भी तय की जाएगी.
