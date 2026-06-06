/मुख्य सचिव ने जयपुर समेत 4 शहरों की तैयारियां परखी, नाथद्वारा मॉडल अपनाने की सलाह

Jaipur News : स्वच्छता सर्वेक्षण-2026 में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जयपुर, उदयपुर, अलवर और नाथद्वारा की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने नगर निकायों को स्वच्छता कार्यों को केवल कागजों तक सीमित न रखकर जमीन पर दिखने वाले परिणाम देने, जनभागीदारी बढ़ाने और तकनीक आधारित निगरानी को मजबूत करने के निर्देश दिए.

सचिवालय में आयोजित बैठक में चारों शहरों की ओर से कचरा संग्रहण, अपशिष्ट प्रसंस्करण, जनजागरूकता अभियानों और नवाचारों का प्रस्तुतीकरण दिया गया. मुख्य सचिव ने कहा कि स्वच्छता से जुड़े हर कार्य का डेटा आधारित मूल्यांकन किया जाए और उपलब्धियों को इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए. उन्होंने लाभार्थियों की संख्या, संसाधनों के उपयोग और योजनाओं के वास्तविक परिणामों को स्पष्ट रूप से दर्शाने पर भी जोर दिया.

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बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि वेस्ट-टू-वेल्थ यानी कचरे को संसाधन और आय के स्रोत में बदलने की अवधारणा भविष्य की जरूरत है. उन्होंने नगर निकायों को वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, संसाधन पुनर्प्राप्ति और अपशिष्ट से आय सृजन के प्रयासों को और मजबूत करने के निर्देश दिए. साथ ही एक शहर में सफल रहे नवाचारों को अन्य शहरों में लागू करने की संभावनाएं तलाशने को कहा. उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने, कचरा संग्रहण मार्गों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान देने को कहा.

उनका कहना था कि स्वच्छता के प्रयास आम नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने चाहिए और शहरों में कचरा संवेदनशील स्थानों को समाप्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जानी चाहिए. तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए मुख्य सचिव ने ऑटोमेटेड पेनल्टी सिस्टम जैसे नवाचारों की सराहना की. उन्होंने पर्यटन स्थलों और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रों में मैकेनाइज्ड स्वीपिंग बढ़ाने और स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता अभियानों को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए. बैठक में नाथद्वारा के वेस्ट-टू-वेल्थ मॉडल, कचरा मुक्त क्षेत्रों के विकास और जनजागरूकता आधारित पहलों की विशेष सराहना की गई. मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे मॉडल अन्य नगर निकायों के लिए प्रेरणादायक हैं और इन्हें व्यापक स्तर पर अपनाया जाना चाहिए.

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन, जयपुर नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि अन्य नगर निकायों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.