/जौहर विवाद को लेकर स्वरा भास्कर ने अब दी अजीबो-गरीब सफाई, बोलीं-झूठ गढ़कर फैलाया जा रहा है’... मैंने रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा

Swara Bhasker Statement on Rani Padmavati: अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने जौहर को लेकर अपने बयान पर उठे विवाद के बीच सफाई दी है. राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में उनके बयान को लेकर विरोध और आलोचना के बाद स्वरा ने एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उनके वीडियो क्लिप का गलत और भ्रामक अनुवाद किया जा रहा है.



स्वरा भास्कर ने साफ कहा कि उन्होंने रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा था. उनका कहना है कि उन्होंने जौहर करने वाली दूसरी महिलाओं को लेकर भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया. अभिनेत्री ने कहा कि उनके अंग्रेजी में दिए गए बयान को सही तरीके से समझे बिना उसका अपने हिसाब से अनुवाद किया गया और फिर उसे सोशल मीडिया पर फैलाया गया.

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मैंने ऐसा नहीं कहा...!

अपने वीडियो संदेश में स्वरा ने कहा कि उनसे एक कार्यक्रम के दौरान संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर उनके पुराने खुले पत्र के बारे में सवाल पूछा गया था. इसी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने फिल्म के जौहर वाले दृश्य को लेकर अपनी चिंता बताई थी. स्वरा के मुताबिक, उनका सवाल फिल्म में जौहर के चित्रण और उसके संदेश को लेकर था. वह यह कहना चाहती थीं कि अगर कोई महिला यौन हिंसा की पीड़िता बनती है, तो उसके बाद भी उसके पास जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए. उनके अनुसार, फिल्म का वह दृश्य किसी बलात्कार पीड़िता को यह महसूस करा सकता है कि उसने आत्महत्या न करके गलती की.



‘पहले मूल वीडियो सुनें’

अभिनेत्री ने लोगों से अपील की कि उनके बयान पर प्रतिक्रिया देने से पहले वायरल क्लिप का मूल वीडियो सुनें. उन्होंने कहा कि किसी भाषा को समझे बिना उसका गलत अनुवाद कर लोगों को भड़काना सही नहीं है. स्वरा ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि बलात्कार पीड़ित महिलाओं के जीवन जीने के अधिकार की बात पर भी विवाद खड़ा किया जा रहा है.

उन्होंने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया यूजर्स पर उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया. इस सफाई के बाद अब जौहर को लेकर स्वरा भास्कर की टिप्पणी का विवाद एक बार फिर उनके असल बयान बनाम वायरल अनुवाद के सवाल पर केंद्रित हो गया है.

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