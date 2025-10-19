दिवाली पर जरूर ट्राई करें राजस्थानी फीणी, बाकी मिठाइयों को हाथ लगाना भूल जाएंगे!

Pheni Sweet Recipe: राजस्थान अपनी संस्कृति, परंपराओं और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां की मिठाइयों का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार जो खा ले, वो जीवनभर भूल नहीं पाता. इन्हीं में से एक है सांभर की प्रसिद्ध फीणी, जो अपने अनोखे स्वाद और महीन बनावट के कारण न केवल भारत बल्कि विदेशों तक में लोकप्रिय है.

फीणी को राजस्थान की पारंपरिक और राजसी मिठाई माना जाता है. कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शादी में जब शाही भोजन परोसा गया, तो मिठाई में मेहमानों को यही फीणी परोसी गई थी. पतली-पतली रेशों जैसी बनावट और घी-मावे की खुशबू इस मिठाई को अद्वितीय बनाती है.

सांभर की फीणी की पहचान इसकी महीन धागेदार बनावट से होती है. हर फीणी लगभग 20 ग्राम की होती है, और एक फीणी बनाने में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों रसीले तार तैयार किए जाते हैं. हलवाई बताते हैं कि फीणी को बनाने में लगभग 216 फेटे लगाए जाते हैं, जिससे इसका हर तार बेहद नरम और स्वादिष्ट बनता है.

तीन दिन की मेहनत से तैयार होती है फीणी

फीणी बनाने वाले पारंपरिक हलवाई बताते हैं कि इसे बनाने की प्रक्रिया बेहद कठिन और समय लेने वाली होती है. पूरा काम हाथों से किया जाता है और इसे तैयार करने में तीन दिन का समय लगता है. पहले दिन घी और मैदा को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है और उसे रातभर खुले आसमान के नीचे जमने के लिए छोड़ दिया जाता है. अगले दिन इस मिश्रण से लोई तैयार की जाती है, जिसे खींचकर माला जैसी आकृति में ढाला जाता है. हर माला में सैकड़ों फेटे लगते हैं, जिससे महीन तार बनते हैं. तीसरे दिन इस तैयार लोई को लकड़ी की भट्टी पर गर्म घी में तला जाता है, जिससे सुनहरी और कुरकुरी फीणी बनकर तैयार होती है.

राजाओं की पसंद और आज की शान

सांभर की फीणी का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है. यहां के परिवार पीढ़ियों से इस मिठाई को बना रहे हैं. कहा जाता है कि उनके पूर्वजों ने भी यह मिठाई राजमहलों में परोसी थी. राजा-महाराजाओं के भोज से लेकर आज के त्योहारों तक, फीणी अपने स्वाद और परंपरा का वही गौरव बनाए हुए है.

