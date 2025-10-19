Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दिवाली पर जरूर ट्राई करें राजस्थानी फीणी, बाकी मिठाइयों को हाथ लगाना भूल जाएंगे!

Pheni Sweet Recipe: फीणी को राजस्थान की पारंपरिक और राजसी मिठाई माना जाता है. कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शादी में जब शाही भोजन परोसा गया, तो मिठाई में मेहमानों को यही फीणी परोसी गई थी. पतली-पतली रेशों जैसी बनावट और घी-मावे की खुशबू इस मिठाई को अद्वितीय बनाती है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 19, 2025, 01:48 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 01:48 PM IST

Trending Photos

दिवाली से एक दिन पहले BJP नेता के दामाद के घर घुसी फर्जी पुलिस, मारपीट कर तान दी पिस्टल
7 Photos
Sri Ganganagar News

दिवाली से एक दिन पहले BJP नेता के दामाद के घर घुसी फर्जी पुलिस, मारपीट कर तान दी पिस्टल

क्या आप जानते हैं? मुगलों के शासन में लोग कैसे बनाते थे दिवाली, सच जान उड़ जाएंगे होश!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? मुगलों के शासन में लोग कैसे बनाते थे दिवाली, सच जान उड़ जाएंगे होश!

क्यों लाल कपड़े में लपेटा जाता है खाटू श्याम जी का मन्नत का नारियल?
6 Photos
Khatu Shyam ji

क्यों लाल कपड़े में लपेटा जाता है खाटू श्याम जी का मन्नत का नारियल?

क्या आप जानते हैं? नागौर के ईनाणा गांव में दिवाली पर होते हैं पटाखे बैन, वजह जान चौंक जाएंगे आप!
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? नागौर के ईनाणा गांव में दिवाली पर होते हैं पटाखे बैन, वजह जान चौंक जाएंगे आप!

दिवाली पर जरूर ट्राई करें राजस्थानी फीणी, बाकी मिठाइयों को हाथ लगाना भूल जाएंगे!

Pheni Sweet Recipe: राजस्थान अपनी संस्कृति, परंपराओं और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां की मिठाइयों का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार जो खा ले, वो जीवनभर भूल नहीं पाता. इन्हीं में से एक है सांभर की प्रसिद्ध फीणी, जो अपने अनोखे स्वाद और महीन बनावट के कारण न केवल भारत बल्कि विदेशों तक में लोकप्रिय है.

फीणी को राजस्थान की पारंपरिक और राजसी मिठाई माना जाता है. कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शादी में जब शाही भोजन परोसा गया, तो मिठाई में मेहमानों को यही फीणी परोसी गई थी. पतली-पतली रेशों जैसी बनावट और घी-मावे की खुशबू इस मिठाई को अद्वितीय बनाती है.

सांभर की फीणी की पहचान इसकी महीन धागेदार बनावट से होती है. हर फीणी लगभग 20 ग्राम की होती है, और एक फीणी बनाने में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों रसीले तार तैयार किए जाते हैं. हलवाई बताते हैं कि फीणी को बनाने में लगभग 216 फेटे लगाए जाते हैं, जिससे इसका हर तार बेहद नरम और स्वादिष्ट बनता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

तीन दिन की मेहनत से तैयार होती है फीणी
फीणी बनाने वाले पारंपरिक हलवाई बताते हैं कि इसे बनाने की प्रक्रिया बेहद कठिन और समय लेने वाली होती है. पूरा काम हाथों से किया जाता है और इसे तैयार करने में तीन दिन का समय लगता है. पहले दिन घी और मैदा को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है और उसे रातभर खुले आसमान के नीचे जमने के लिए छोड़ दिया जाता है. अगले दिन इस मिश्रण से लोई तैयार की जाती है, जिसे खींचकर माला जैसी आकृति में ढाला जाता है. हर माला में सैकड़ों फेटे लगते हैं, जिससे महीन तार बनते हैं. तीसरे दिन इस तैयार लोई को लकड़ी की भट्टी पर गर्म घी में तला जाता है, जिससे सुनहरी और कुरकुरी फीणी बनकर तैयार होती है.

राजाओं की पसंद और आज की शान
सांभर की फीणी का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है. यहां के परिवार पीढ़ियों से इस मिठाई को बना रहे हैं. कहा जाता है कि उनके पूर्वजों ने भी यह मिठाई राजमहलों में परोसी थी. राजा-महाराजाओं के भोज से लेकर आज के त्योहारों तक, फीणी अपने स्वाद और परंपरा का वही गौरव बनाए हुए है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news