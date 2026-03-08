भारत vs न्यूजीलैंड फाइनल के लिए आसमान छू रहा हवाई किराया, जयपुर से फ्लाइट्स फुल और किराया 3 गुना!

T20 World Cup Final: आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह ऐतिहासिक मैच होगा, जहां टीम इंडिया लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की कोशिश में उतरेगी, जबकि न्यूजीलैंड पहली बार टी-20 विश्व कप ट्रॉफी हासिल करने का सपना देख रहा है. मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह इतना है कि स्टेडियम के 1.32 लाख दर्शकों की क्षमता वाले मैदान में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है. भारत के डिफेंडिंग चैंपियन होने और घरेलू मैदान पर खेलने से फैंस में जोश दोगुना है.

अहमदाबाद जाने के लिए क्रेज, फ्लाइट्स पूरी तरह बुक

फाइनल को स्टेडियम में लाइव देखने के लिए देशभर से लाखों फैंस अहमदाबाद पहुंचने की तैयारी में हैं. जयपुर जैसे प्रमुख शहरों से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स पर भारी दबाव पड़ रहा है. इंडिगो एयरलाइन, जो जयपुर-अहमदाबाद रूट पर रोजाना 4 फ्लाइट्स संचालित करती है, ने किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी है. आम दिनों में जहां जयपुर से अहमदाबाद का किराया 4,500 से 5,000 रुपये के बीच रहता है, वहीं 7 और 8 मार्च की फ्लाइट्स में किराया 13,764 रुपये तक पहुंच गया है. यह आम दिनों की तुलना में ढाई से तीन गुना अधिक है.

इंडिगो की फ्लाइट्स में किराया और बुकिंग की स्थिति

सुबह 8:10 बजे की फ्लाइट 6E-7217: किराया 13,764 रुपये

दोपहर 1:25 बजे की फ्लाइट 6E-7031: किराया 13,764 रुपये

शाम 6:20 बजे की फ्लाइट 6E-7524: किराया 13,764 रुपये

शाम 7:30 बजे की फ्लाइट 6E-7276: किराया 13,764 रुपये

रविवार सुबह और दोपहर की फ्लाइट्स शुक्रवार को ही पूरी तरह फुल हो गईं, जबकि शनिवार सुबह तक शाम की फ्लाइट्स भी बुक हो चुकी हैं. यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कई लोग निराश हैं. एयरलाइन के एकाधिकार और अचानक बढ़ी मांग को किराए बढ़ने का मुख्य कारण बताया जा रहा है. अन्य एयरलाइंस की फ्लाइट्स भी महंगी हो गई हैं, लेकिन इंडिगो पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है.