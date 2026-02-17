ताड़केश्वर मंदिर विवाद: ASI सुरेश शर्मा फील्ड पोस्टिंग से हटाए गए, विधायकों के दखल के बाद खुले मंदिर के पट

Rajasthan News: जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर में पुजारियों से धक्का-मुक्की मामले में एएसआई सुरेश शर्मा को फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया गया है. विधायकों की मौजूदगी और पुलिस के तीन दिन में जांच के आश्वासन के बाद मंदिर का मुख्य द्वार दोबारा खुला.
Tadkeshwar Temple Jaipur: जयपुर के प्रसिद्ध ताड़केश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि की रात पुलिस और पुजारियों के बीच हुआ विवाद सोमवार को भारी हंगामे में बदल गया. दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुजारी परिवार ने मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर धरना शुरू कर दिया था. हालांकि, प्रशासन द्वारा एएसआई को हटाने के लिखित आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ.
महाशिवरात्रि की चार प्रहर पूजा
पुजारी परिवार का आरोप है कि महाशिवरात्रि की रात जब मंदिर में विशेष चार प्रहर की पूजा चल रही थी, तब एएसआई सुरेश शर्मा और अन्य पुलिसकर्मियों ने जबरन हस्तक्षेप किया. पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने न केवल पूजा रुकवाने की कोशिश की, बल्कि पुजारियों और भक्तों के साथ धक्का-मुक्की कर उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया. इसी अपमान के विरोध में सोमवार दोपहर 12:50 बजे पुजारी परिवार ने मुख्य द्वार बंद कर धरना शुरू कर दिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुईं थीं.
राजनीतिक दखल और समझाइश
बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता मौके पर पहुंचे. भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य सुबह 11 बजे पहुंचे और पुलिस से दोषी पर कार्रवाई करने व पुजारियों से मंदिर के पट खोलने की अपील की. वहीं साथ ही कांग्रेस विधायक अमीन कागजी व जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा भी मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से तुरंत एक्शन लेने की मांग की.
पुलिस का एक्शन
हंगामे और गर्भगृह के पट बंद करने की चेतावनी के बीच पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आया. और एएसआई सुरेश शर्मा को माणक चौक थाने की फील्ड पोस्टिंग से हटाकर नॉन-फील्ड ड्यूटी पर भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने मोबाइल पर लिखित आदेश दिखाते हुए तीन दिन के भीतर निष्पक्ष जांच पूरी करने का भरोसा भी दिया.
धरना समाप्त, लेकिन चेतावनी बरकरार
पुलिस का लिखित आदेश देखने के बाद पुजारी परिवार सहमत हुआ और मंदिर का मुख्य द्वार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया. हालांकि, पुजारी परिवार के सदस्य विक्रांत और शक्ति व्यास ने दोटूक चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन में दोषी एएसआई को निलंबित (Suspend) नहीं किया गया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.
