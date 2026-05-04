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TN Elections: चेन्नई से कोयंबटूर तक मारवाड़ियों का दबदबा, वोटिंग में किंगमेकर बनेगा राजस्थानी समाज ?

TN election : तमिलनाडु की राजनीति और अर्थव्यवस्था में प्रवासी राजस्थानी समुदाय खासतौर पर मारवाड़ी और जैन समाज की बहुत ही खास जगह है. व्यापारिक प्रभुत्व की वजह से कुछ विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का वोट का प्रतिशत निर्णायक हो सकता है.

Edited byZee Rajasthan Web TeamUpdated byPragati Pant
Published: May 04, 2026, 08:53 AM|Updated: May 04, 2026, 09:49 AM
TN Elections: चेन्नई से कोयंबटूर तक मारवाड़ियों का दबदबा, वोटिंग में किंगमेकर बनेगा राजस्थानी समाज ?
Image Credit: TN election

Tamil Nadu Election: तमिलनाडु की राजनीति और अर्थव्यवस्था में प्रवासी राजस्थानी समुदाय, खासकर मारवाड़ी और जैन समाज की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है. व्यापारिक क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ के कारण कई विधानसभा सीटों पर इनका वोट निर्णायक साबित हो सकता है.


चेन्नई में राजस्थानी प्रभाव
चेन्नई के पुराने व्यापारिक केंद्रों जैसे हार्बर, साहूकारपेट (मिनी राजस्थान), एगमोर, रोयापुरम और चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी में राजस्थानी प्रवासियों की अच्छी खासी आबादी है. इन इलाकों में व्यापारी वर्ग चुनावी नतीजों को काफी हद तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है.

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पश्चिमी तमिलनाडु में दबदबा
कोयंबटूर दक्षिण, तिरुपुर दक्षिण, इरोड पश्चिम, मदुरै मध्य और सेलम दक्षिण जैसी सीटों पर भी राजस्थानी समुदाय का मजबूत प्रभाव है. खासकर कपड़ा उद्योग (गारमेंट हब) वाले इन क्षेत्रों में राजस्थानियों का बड़ा व्यापारिक निवेश है.

राजस्थानी समाज के पास अपने मजबूत सामाजिक और व्यापारिक संगठन हैं, जो चुनाव के समय एकजुट होकर मतदान करते हैं. आभूषण, कपड़ा, हार्डवेयर और अन्य व्यवसायों में इनका दबदबा होने के कारण इन सीटों पर राजस्थानी वोट बैंक किसी भी पार्टी की जीत-हार तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.

महत्वपूर्ण सीटें…


चेन्नई
चेन्नई के पुराने व्यापारिक इलाकों में राजस्थानियों प्रवासियों की तादात अच्छी खासी है. जो काउंटिंग के दिन अहम होगी.


हार्बर

इस विधानसभा क्षेत्र में भी प्रवासी राजस्थानियों की तादात ज्यादा है. यहां का साहूकारपेट इलाका मिनी राजस्थान कहलाता है. जहां के वोटर्स भी चुनाव में अहम हो जाते हैं.

एगमोर

इस इलाके में बड़ी तादात में राजस्थानी और उत्तर भारत के व्यापारिक समुदाय के लोग रहते हैं.

रोयापुरम

यहां भी राजस्थानी समाज का अच्छा खासा प्रभाव है. व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े कई प्रवासी यहां रहते हैं.

चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी

इस जगह पर कुछ व्यापारिक पॉकेट्स में राजस्थानी वोटर्स एक्टिव भागीदारी निभा सकते हैं.

बात अगर पश्चिमी तामिलनाडू की जाए तो यहां की कौंगू नाडु बेल्ट में कई कपड़ा और अन्य व्यवसायों के चलते राजस्थानी समुदाय की भागीदारी प्रभावशाली है.

कोयंबटूर दक्षिण

इस इलाके का व्यापारिक वर्ग बहुत मजबूत है और राजस्थान के साथ ही गुजरात से आए प्रवासी भी यहां अहम भूमिका में है.

तिरुपुर दक्षिण और इरोड पश्चिम

गारमेंट इंडस्ट्री का केंद्र होने के चलते राजस्थानियों का बड़ा निवेश और आबादी है. इसके अलावा मदुरै मध्य, सेलम दक्षिण भी ऐसे इलाके हैं, जहां पर प्रवासी राजस्थानियों की तादात अच्छी है.

यहां ये भी बता दें की राजस्थानी समाज के अपने मजबूत व्यापारिक संगठन और मंडल है जो चुनाव के वक्त एक जुट होकर मतदान करते हैं. तामिलनाडूु के कपड़ा, आभूषण और हार्डवेयर से जुड़े व्यवसाय में प्रवासियों का दबदबा है. ऐसे में इन सीटों पर हार या जीत का अंतर कम या ज्यादा हो, लेकिन प्रवासी राजस्थानियों का एक तरफा वोट जीत के प्रभावित करेगा.

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