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World TB Day 2026: राजस्थान में AI से टीबी पर बड़ा वार, 11 हजार हाई रिस्क गांव चिन्हित

World TB Day 2026: देश और दुनिया में आज भी टीबी एक गंभीर संक्रामक बीमारी बनी हुई है. हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं. इस चुनौती से निपटने के लिए अब आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Mar 24, 2026, 02:16 PM IST | Updated:Mar 24, 2026, 02:16 PM IST

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World TB Day 2026: राजस्थान में AI से टीबी पर बड़ा वार, 11 हजार हाई रिस्क गांव चिन्हित

World TB Day 2026: देश और दुनिया में आज यानि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) डे के रूप में मनाया जाता है. देश और दुनिया में आज भी टीबी एक गंभीर संक्रामक बीमारी बनी हुई है. हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं. इस चुनौती से निपटने के लिए अब आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है.

राजस्थान में टीबी के खिलाफ लड़ाई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के सहारे नई दिशा ले रही है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एआई तकनीक का उपयोग करते हुए राज्य के 11 हजार टीबी हाई-रिस्क गांवों की पहचान की है. इस पहल का उद्देश्य टीबी की समय रहते पहचान कर मरीजों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराना है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

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पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉ. रवि प्रकाश शर्मा का कहना है कि टीबी की पहचान के लिए AI एक सटीक माध्यम बना है. AI के माध्यम से दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में आसानी से रोगियों की पहचान की जा रही है. प्रदेश में हर साल करीब 1 लाख 60 हजार नए टीबी मरीज सामने आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं. ऐसे में AI आधारित तकनीक से न केवल मरीजों की जल्द पहचान हो रही है, बल्कि विशेष निगरानी भी संभव हो पाई है.

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