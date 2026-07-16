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'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

Rajasthan Education: सवाई माधोपुर के लीवाली उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका का पैसे खोने के बाद छात्राओं की कथित रूप से निर्वस्त्र कर जांच कराने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है.

Edited byAnsh RajReported byDinesh Tiwari
Published: Jul 16, 2026, 03:27 PM|Updated: Jul 16, 2026, 03:27 PM
'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया
Image Credit: Sawai Madhopur SchoolSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sawai Madhopur School: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लीवाली उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका के पैसे खोने के बाद छात्राओं की कथित रूप से निर्वस्त्र कर तलाशी लेने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. शिक्षिका सरस्वती मीना को निलंबित कर दिया गया है, जबकि प्लेसमेंट पर कार्यरत शिक्षिका वंदना शर्मा की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार पूरी तरह अशोभनीय और अस्वीकार्य है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

1000 रुपये खोने के बाद छात्राओं की कथित तलाशी का आरोप

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राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की बामनवास तहसील स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिवाली में छात्राओं के साथ कथित रूप से अनुचित व्यवहार का मामला सामने आया है. आरोप है कि विद्यालय की शिक्षिका सरस्वती मीना के 1000 रुपये खो जाने के बाद स्कूल की छात्राओं के कपड़े उतरवाकर उनकी तलाशी ली गई. छात्राओं का कहना है कि इस घटना से उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी और वे स्वयं को अपमानित महसूस कर रही हैं. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण स्कूल पहुंच गए तथा विद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए संबंधित शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.


ग्रामीणों ने जताया विरोध, कार्रवाई की उठी मांग

घटना के बाद ग्रामीणों ने शिक्षिका की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी छात्रा की इस तरह तलाशी लेना पूरी तरह अनुचित है. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने शिक्षा विभाग से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच प्रक्रिया शुरू कर दी.


शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जताई सख्त नाराजगी

मामले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्राओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. मंत्री ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रतीत होने पर संबंधित शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि आवश्यकता हुई तो आगे और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग में ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों के अधिकार प्रभावित हों या विभाग की छवि धूमिल हो.


शिक्षिका निलंबित, दूसरी शिक्षिका को किया कार्यमुक्त

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर दलवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट और प्राप्त शिकायतों के आधार पर शिक्षिका सरस्वती मीना के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई. प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सीबीईओ कार्यालय, राजाखेड़ा (धौलपुर) निर्धारित किया गया है. वहीं, विद्यालय में प्लेसमेंट के आधार पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक वंदना शर्मा को भी सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है.


जांच जारी, आगे होगी नियमानुसार कार्रवाई

शिक्षा विभाग का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने यह भी कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विद्यालयों में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों की गरिमा और सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जा सके.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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