/शिक्षक नहीं तो पढ़ाई नहीं! कई जिलों में स्कूलों के बाहर छात्रों और ग्रामीणों का प्रदर्शन, Students ने जड़ा ताला

Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति को लेकर अब छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आने लगा है. जैसलमेर, अजमेर, प्रतापगढ़ और बाड़मेर सहित कई जिलों में विद्यार्थियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्कूलों के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण नियमित पढ़ाई नहीं हो पा रही है और बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन को शिकायतें देने के बावजूद समाधान नहीं होने पर लोगों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा.

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जैसलमेर में एक शिक्षक के भरोसे चल रहा बालिका विद्यालय

जैसलमेर जिले के रामदेवरा के निकट स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जा रही है. यहां 12 कक्षाओं में 150 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन नियमित रूप से केवल एक शिक्षक ही तैनात है. छात्राओं का आरोप है कि विषयवार शिक्षक नहीं होने से उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है. इसी से नाराज छात्राओं और ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. उनका कहना है कि जब तक पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा.

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अजमेर के केकड़ी में भी छात्राओं ने किया प्रदर्शन

अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड के सांपला स्थित सरकारी विद्यालय में भी छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों के साथ मिलकर छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और नारेबाजी करते हुए शिक्षा विभाग के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य और कई विषयों के अध्यापकों के पद लंबे समय से खाली हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है. कई बार मांग करने के बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

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प्रतापगढ़ में भवन और सुविधाओं की मांग को लेकर धरना

प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट क्षेत्र की ग्राम पंचायत बक्तोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन किया. यहां शिक्षकों की कमी के साथ-साथ जर्जर विद्यालय भवन, पेयजल की समस्या और गंदे शौचालयों को लेकर लोगों में नाराजगी है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विद्यालय भवन कभी भी हादसे का कारण बन सकता है. सूचना मिलने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने शीघ्र कार्रवाई की मांग दोहराई.

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बाड़मेर में व्याख्याताओं की नियुक्ति की मांग

बाड़मेर जिले के सोलंकियों की ढाणी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी छात्र-छात्राएं धरने पर बैठे हैं. विद्यार्थियों का कहना है कि कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए एक भी विषय विशेषज्ञ व्याख्याता उपलब्ध नहीं है, जिससे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो रही है. छात्रों और अभिभावकों ने मांग की है कि सभी रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां की जाएं ताकि नियमित शिक्षण कार्य शुरू हो सके.

शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल

लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्कूल शिक्षक, संसाधन और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालय भवनों की मरम्मत और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा. वहीं, शिक्षा विभाग का कहना है कि विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों को भरने और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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