राजस्थान शिक्षा विभाग में बंपर तबादलों से शिक्षक संगठनों में नाराजगी, बच्चों की पढ़ाई पर असर

Jaipur News: प्रदेशभर में चलते शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षा विभाग द्वारा किए गए बम्पर तबादलों ने शिक्षा व्यवस्था में हलचल मचा दी है. विभाग ने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और व्याख्याताओं के बड़े स्तर पर तबादले किए हैं. परीक्षाओं के बीच करीब 5 हजार अधिकारियों और शिक्षकों की अदला-बदली से स्कूलों और विद्यार्थियों पर सीधा असर पड़ता दिखाई दे रहा है.
Jaipur News: बोर्ड परीक्षाओं में अब मात्र एक माह का समय शेष है, वहीं प्रायोगिक परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं. ऐसे में 4 हजार 394 व्याख्याताओं के तबादलों ने शिक्षण व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है. कई स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के अचानक स्थानांतरण से कक्षाएं प्रभावित होगी और विद्यार्थियों में परीक्षा का दबाव और बढ़ जाएगा.
शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा के ऐन मौके पर तबादलों से न सिर्फ विद्यार्थियों की तैयारी प्रभावित होती है, बल्कि नए स्थान पर जाकर शिक्षकों को भी व्यवस्थाएं संभालने में समय लगता है. इससे पढ़ाई का नियमित क्रम टूटता है, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है.इस पूरे मामले पर शिक्षक संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है.
संगठनों का कहना है कि बीच सत्र और परीक्षा काल में तबादले शिक्षा विभाग की नीति के विपरीत हैं. उन्होंने मांग की है कि ऐसे तबादलों को स्थगित किया जाए या परीक्षा समाप्ति के बाद ही लागू किया जाए, ताकि विद्यार्थियों के हितों से कोई समझौता न हो. तबादले प्रशासनिक आवश्यकताओं के चलते किए गए हैं, लेकिन इसका समय सवालों के घेरे में है. खासतौर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के बीच यह फैसला विवाद का कारण बन गया है.
अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार शिक्षक संगठनों की आपत्तियों को गंभीरता से लेते हुए कोई संशोधन करता है या नहीं, क्योंकि दांव पर लाखों विद्यार्थियों का भविष्य और परीक्षा परिणाम की गुणवत्ता दोनों ही जुड़े हुए हैं.
