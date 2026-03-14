Rawatsar SDM order: हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में उपखंड अधिकारी ने एक ऐसा आदेश जारी किया है, जिसने स्थानीय शिक्षक समुदाय में खलबली मचा दी है. आदेश के मुताबिक तीन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से एलपीजी गैस सिलेंडरों के वितरण कार्य में शामिल किया गया है. यह व्यवस्था 14 मार्च 2026 से शुरू होगी और शिक्षकों को कंट्रोल रूम में अलग-अलग समय पर मौजूद रहना होगा.

आदेश में जिन तीन शिक्षकों के नाम हैं, वे हैं.श्री राधेश्याम (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डीडवासूपुरा), श्री विक्रम सिंह (राजकीय प्राथमिक विद्यालय, विजयपुरिया) और श्री कैलाश शर्मा (मांगी देवी रामनिवास विद्यालय, बूंदावलिया). इनकी ड्यूटी शिफ्ट इस प्रकार है.

एक सुबह छह से दोपहर दो बजे तक, दूसरा दोपहर दो से रात दस बजे तक और तीसरा सुबह दस से शाम छह बजे तक. कंट्रोल रूम का संपर्क नंबर 01543-250123 है, जहां प्रभारी के रूप में श्रीमती पायल अग्रवाल रहेंगी. उपखंड अधिकारी ने साफ निर्देश दिए हैं कि इन शिक्षकों की हाजिरी पूरी तरह सुनिश्चित की जाए और कोई चूक होने पर तुरंत रिपोर्ट भेजी जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खबर अपडेट की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-