राजस्थान में टेक्सटाइल सेक्टर को नई उड़ान, लागू हुई टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी-2025, 10 साल तक मिलेगा 80 करोड़ का इंसेंटिव

Jaipur News: उन्होंने कहा कि राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख टेक्सटाइल निर्माण एवं निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही है. बैठक में वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने बताया कि राजस्थान में न्यू एज फाइबर की अपार संभावनाएं हैं. बैठक में उद्योग वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.



मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निवेश के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी-2025 लागू की गई है. इस पॉलिसी में निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है. प्राकृतिक एवं कृत्रिम फाइबर उत्पादन को बढ़ाने से लेकर तकनीकी टेक्सटाइल्स और वस्त्र विनिर्माण, हैंडलूम, ऊन प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पाद, फुटवियर जैसे संबंधित क्षेत्र भी इस नीति का हिस्सा हैं. वस्त्र और परिधान क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्षों तक 80 करोड़ रूपये वार्षिक तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव सहित कई अन्य प्रावधान किए गए है.

मुख्य बिंदु

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

1. राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी-2025 लागू की गई,

2. सरकार कारीगरों और टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता दे रही,

3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम के साथ ही बड़े उद्योग सशक्त होंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे,

4. निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शामिल,

5. राजस्थान के वस्त्र उद्योग के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए रोड मैप तैयार,

6. वर्तमान में राज्य में 1,800 से अधिक टेक्सटाइल और अपैरल यूनिट्स कार्यरत है,

7. वर्ष 2024-25 में राज्य के टेक्सटाइल सेक्टर का निर्यात बढ़कर करीब 13,500 करोड़ रुपये हो गया.

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार कारीगरों और टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और वित्तीय सहायता दे रही है. इससे इस क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम के साथ ही बड़े उद्योग सशक्त होंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. राजस्थान में टेक्सटाइल सेक्टर में आधुनिक तकनीक और उत्पादन तरीकों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है.



राजस्थान के वस्त्र उद्योग के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए रोड मैप तैयार कर कार्य किया जा रहा है. वर्तमान में राज्य में 1,800 से अधिक टेक्सटाइल और अपैरल यूनिट्स कार्यरत है. वर्ष 2024-25 में राज्य के टेक्सटाइल सेक्टर का निर्यात बढ़कर करीब 13,500 करोड़ रुपये हो गया है.

राजस्थान में न्यू एज फाइबर की अपार संभावनाएं

वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने बताया कि राजस्थान में न्यू एज फाइबर की अपार संभावनाएं हैं. राज्य में मिल्क वीड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इस पौधे से प्राप्त फाइबर का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में किया जा सकता है. इस पहल से नए उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं. साथ ही, इससे उद्योग में नवाचार को बढ़ावा भी मिलेगा. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार न्यू एज फाइबर सहित टेक्सटाइल क्षेत्र में अन्य नवाचारों की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-