Bride Groom Video : शादी के रस्म में हारा दूल्हा, गुस्से में दुल्हन का किया ये हाल देखें वीडियो

Bride Groom Video : सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े वीडियो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, फिर चाहे वो चौंकाने वाले या गुस्सा दिलाने वाले ही क्यों ना हों. दूल्हा और दुल्हन के हर अंदाज के साथ साथ घराती और बारातियों की हर हरकत आजकर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आप दूल्हे से नफरत करने लगेंगे. सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और नेटिजन्स इस पर अपने-अपने रिएक्शन देने में लगे हैं

दूल्हे ने दुल्हन को मारा थप्पड़

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह शादी का माहौल पूरी खुशनुमा बना हुआ है. शादी के बाद की रस्मे निभाई जा रही है और स्टेज पर एक गेम खेला जा रहा है. दूल्हा-दुल्हन अपने परिजनों के साथ स्टेज पर एक गेम खेलने में बिजी है. दोनों इस दौरान मस्ती भी कर रहे हैं, लेकिन तभी दुल्हन गेम में जीत जाती है और दूल्हा इस बात से चिढ़ जाता है औरभरी महफिल में दुल्हन को तमाचा मार देता है.

Horrifying moment groom beats his new wife at their WEDDING after flipping when his bride won a game on stage during toast in Uzbekistan

The newlyweds were on-stage playing a game as their guests cheered them on

But when the bride won the game, the groom lashed pic.twitter.com/KPL0RlrjcT

— MassiVeMaC (@SchengenStory) June 13, 2022