Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published: Dec 26, 2025, 06:38 PM IST | Updated: Dec 26, 2025, 06:38 PM IST

जयपुर पंचायत-निकाय चुनाव पर संशय, OBC आयोग की रिपोर्ट अधूरी, 31 दिसंबर को खत्म होगा कार्यकाल

Rajasthan Panchayat Chunav: जयपुर पंचायत निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आयोग समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाएगा. आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है. सूत्रों की मानें तो ओबीसी सीटों के निर्धारण की रिपोर्ट तैयारी नहीं हो पाई है. ऐसे में सरकार ओबीसी आयोग का कार्यकाल फिर से बढ़ा सकती है.

31 दिसंबर को खत्म हो रहा कार्यकाल

पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी सीटों के निर्धारण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 31 दिसंबर तक राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट नहीं दे पाएगा. आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म होगा, लेकिन सूत्रों की मानें तो ओबीसी सीटों के निर्धारण की रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है.

सूत्रों के मुताबिक अभी तक आयोग का 50 प्रतिशत से अधिक का काम बाकी है. बहरहाल कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर निर्वाचन आयोग को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने हैं. ऐसे में अब दूसरा मौका होगा जब चुनाव संबंधित ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ेगा.

इससे पहले 21 अगस्त को आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया था. आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के लिए से राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है. ये तय माना जा रहा है कि एक महीना या इससे अधिक का समय आयोग को और मिल सकता है.

14635 पंचायतें,450 पंचायत समिति में आरक्षण तय होगा

ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट पर ही 14635 ग्राम पंचायतों, 450 पंचायत समिति और 41 जिला परिषदों में ओबीसी आरक्षण के आधार पर वार्ड से लेकर सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख तय होंगे. वार्डों का प्रतिशत तय होगा. निकायों में भी आरक्षण इसी के आधार पर तय होगा.

3 जनवरी तक जनसंवाद

ओबीसी राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग की ओर से 22 दिसंबर से 3 जनवरी तक विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय जनसंवाद करेगा. आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदनलाल भाटी 29 दिसंबर को गंगानगर और हनुमानगढ़, 30 दिसंबर को पाली में व्यस्त रहेंगे. आयोग के सदस्य प्रो. राजीव सक्सेना एवं मोहन मोरवाल संयुक्त रूप से 30 दिसंबर को अलवर-खैरथल, 2 जनवरी को झालावाड़, 3 जनवरी को बांरा-बूंदी में जनसंवाद कार्यक्रम व्यस्त रहेगा. इसके बाद सर्वे का प्रोसेस पूरा कराया जाएगा.

7 महीने से चल रही है आयोग की वर्किंग

ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का गठन 9 मई 2023 को हुआ था और तीन माह के कार्यकाल की समय सीमा निर्धारित की गई थी. ऐसे में समय पर रिपोर्ट तैयार नहीं होने पर 21 अगस्त को कार्यकाल 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था. आयोग की वर्किंग को सात महीने गुजरने के बाद अब दोबारा से आयोग का कार्यकाल बढने जा रहा है.

