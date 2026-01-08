Zee Rajasthan
Published: Jan 08, 2026, 04:31 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 04:31 PM IST

क्या आपको भी है पतंग उड़ाने का शौक, तो मकर संक्रांति पर जयपुर की ये जगहें रहेंगी बेस्ट!

Kite Festival, Makar Sankranti: मकर संक्रांति का मतलब सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आसमान में होने वाला एक "महायुद्ध" है. अगर आप इस बार जयपुर में पतंगबाजी का असली मजा लेना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहां का माहौल आपको दीवाना बना देगा.

परकोटा

जयपुर की असली रूह पुरानी सिटी के परकोटा मानी जाती है. जौहरी बाजार, चांदपोल, त्रिपोलिया बाजार और हवा महल के आसपास की छतों पर सुबह 5 बजे से ही 'वो काटा' का शोर शुरू हो जाता है. मकर संक्रांति के दिन यहां की हर छत पर म्यूजिक सिस्टम, घेवर-फैनी और तिल के लड्डुओं की दावत चलती है.

जल महल की पाल

जयपुर के जल महल की पाल में पर्यटन विभाग द्वारा आधिकारिक 'इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल' आयोजित किया जाता है, यहां आपको दुनियाभर से आए प्रोफेशनल पतंगबाजों की बड़ी-बड़ी और अनोखी पतंगें देखने को मिलेंगी. पानी के बीच स्थित जल महल के ऊपर रंग-बिरंगी पतंगों का नजारा फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है.

नाहरगढ़ किला

अगर आप पूरे जयपुर को एक साथ पतंगों से ढका हुआ देखना चाहते हैं, तो नाहरगढ़ सबसे अच्छी जगह है. यहां से पूरे शहर का 'बर्ड आई व्यू' मिलता है. शाम के समय जब लोग आतिशबाजी वाली पतंगें उड़ाते हैं, तो यहां से बेहद खूबसूरत नजारा लगता है.

अल्बर्ट हॉल और रामनिवास बाग

अगर आप खुली जगहों में पतंग उड़ाना पसंद करते हैं, तो अल्बर्ट हॉल और रामनिवास बाग आपके लिए बेहतरीन जगह है, यहां काफी स्पेस होता है और परिवार के साथ पिकनिक जैसा माहौल बन जाता है.

पतंग और मांझा खरीदने के लिए आप हांडीपुरा मार्केट जरूर जाएं. यह जयपुर का सबसे बड़ा और पुराना पतंग बाजार है. यहां आपको आपके पसंद का पतंग और मांझा मिल सकता है.

