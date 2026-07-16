/पावटा में चोरों का आतंक, भगवान नरसिंह मंदिर समेत पुजारी के घर में लाखों की चोरी की आशंका

Paota News: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पावटा कस्बे में भगवान नरसिंह मंदिर और मंदिर के पुजारी के परिवार के घर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. बुधवार तड़के अज्ञात बदमाशों ने मंदिर परिसर में घुसकर करीब आधा दर्जन कमरों के ताले तोड़ दिए और वहां रखे सामान को खंगाल डाला. घटना का पता उस समय चला जब मंदिर के पुजारी अमित शर्मा रोजाना की तरह सुबह करीब चार बजे आरती करने के लिए मंदिर पहुंचे. उन्होंने देखा कि मंदिर के कमरों के ताले टूटे हुए हैं और सामान बिखरा पड़ा है. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.



मंदिर के साथ पुजारी के बड़े भाई का सूना मकान भी बना निशाना

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मंदिर में चोरी की जानकारी मिलने के बाद पुजारी अमित शर्मा ने दिल्ली में रहने वाले अपने बड़े भाई संतोष शर्मा को फोन कर उनके घर की भी जांच करने को कहा. जांच के दौरान पता चला कि चोरों ने उनके सूने मकान को भी निशाना बनाया था. मकान के ताले तोड़कर बदमाश अंदर घुसे और वहां रखी नकदी, कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए. एक ही रात में मंदिर और पुजारी के परिवार के घर में हुई चोरी से पूरे क्षेत्र में दहशत और नाराजगी का माहौल है.



पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

पुजारी अमित शर्मा का कहना है कि घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस करीब छह घंटे बाद मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और चोरी से जुड़े साक्ष्य जुटाने शुरू किए. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की.



CCTV फुटेज के आधार पर जांच तेज

मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. पुलिस का मानना है कि फुटेज के जरिए चोरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है. साथ ही घटनास्थल से मिले अन्य सुरागों के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है और संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही है.



लोगों में आक्रोश, सुरक्षा बढ़ाने की मांग

एक ही रात में धार्मिक स्थल और पुजारी के परिवार के घर को निशाना बनाए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है. ग्रामीणों और श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर जैसे पवित्र स्थल में चोरी की घटना बेहद गंभीर है और इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं. लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, रात्रि गश्त बढ़ाने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है.

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