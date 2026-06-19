/ICU में भर्ती थी पत्नी, गैस्ट हाउस में सो रहे पति का बैग पार, जयपुर के एपेक्स अस्पताल से लाखों के जेवरात चोरी

Rajasthan Crime: राजधानी जयपुर के मालवीय नगर थाना क्षेत्र स्थित एपेक्स अस्पताल में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने करीब 5 लाख रुपये मूल्य के जेवरात से भरा बैग चोरी कर लिया. घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और मरीजों के परिजनों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे शिक्षक

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार पीड़ित गोपीराम एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं. 11 जून की रात उनकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए मालवीय नगर स्थित एपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल पहुंचने के बाद मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया गया. इस दौरान महिला के शरीर पर मौजूद सोने-चांदी के जेवरात निकालकर अस्पताल स्टाफ ने सुरक्षित रखने के लिए गोपीराम को सौंप दिए.

देर रात गेस्ट हाउस में घुसे संदिग्ध युवक

बताया जा रहा है कि रात करीब 12:30 बजे गोपीराम अस्पताल परिसर में बने गेस्ट हाउस में आराम करने चले गए. जेवरात से भरा बैग भी उनके पास ही रखा हुआ था. रात करीब 3 बजे तीन संदिग्ध युवक गेस्ट हाउस में दाखिल हुए और वहां मौजूद मरीजों के परिजनों के बीच घूमते रहे. उनकी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गईं.

बड़ी सफाई से चोरी को दिया अंजाम

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कुछ देर बाद एक युवक गोपीराम के बिल्कुल पास जाकर लेट गया. उसने मौका देखकर बेहद शातिर तरीके से जेवरात से भरा बैग अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद वह अपने दोनों साथियों के साथ वहां से निकल गया. पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में अंजाम दे दी गई और आसपास मौजूद लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी.

सुबह हुआ चोरी का खुलासा

सुबह नींद खुलने पर गोपीराम को बैग गायब मिला. बैग में रखे करीब 5 लाख रुपये मूल्य के जेवरात भी चोरी हो चुके थे. इसके बाद उन्होंने तुरंत मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

CCTV फुटेज के आधार पर जांच जारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई है, जिसमें तीन संदिग्ध युवक साफ दिखाई दे रहे हैं. पुलिस उनकी पहचान करने और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. साथ ही अस्पताल के आसपास और मार्गों पर लगे अन्य कैमरों की रिकॉर्डिंग भी जांची जा रही है ताकि आरोपियों के आने-जाने के रास्तों का पता लगाया जा सके.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

अस्पताल परिसर के भीतर हुई इस चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चोरी गए जेवरात बरामद किए जाएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!