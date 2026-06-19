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ICU में भर्ती थी पत्नी, गैस्ट हाउस में सो रहे पति का बैग पार, जयपुर के एपेक्स अस्पताल से लाखों के जेवरात चोरी

Jaipur Crime: जयपुर के मालवीय नगर स्थित एपेक्स अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन को चोरों ने निशाना बनाते हुए करीब 5 लाख रुपये के जेवरात से भरा बैग चोरी कर लिया. पीड़ित सरकारी शिक्षक गोपीराम गेस्ट हाउस में सो रहे थे, तभी तीन बदमाश बैग लेकर फरार हो गए. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 19, 2026, 09:41 AM|Updated: Jun 19, 2026, 09:41 AM
ICU में भर्ती थी पत्नी, गैस्ट हाउस में सो रहे पति का बैग पार, जयपुर के एपेक्स अस्पताल से लाखों के जेवरात चोरी
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Crime: राजधानी जयपुर के मालवीय नगर थाना क्षेत्र स्थित एपेक्स अस्पताल में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने करीब 5 लाख रुपये मूल्य के जेवरात से भरा बैग चोरी कर लिया. घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और मरीजों के परिजनों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे शिक्षक

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जानकारी के अनुसार पीड़ित गोपीराम एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं. 11 जून की रात उनकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए मालवीय नगर स्थित एपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल पहुंचने के बाद मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया गया. इस दौरान महिला के शरीर पर मौजूद सोने-चांदी के जेवरात निकालकर अस्पताल स्टाफ ने सुरक्षित रखने के लिए गोपीराम को सौंप दिए.

देर रात गेस्ट हाउस में घुसे संदिग्ध युवक

बताया जा रहा है कि रात करीब 12:30 बजे गोपीराम अस्पताल परिसर में बने गेस्ट हाउस में आराम करने चले गए. जेवरात से भरा बैग भी उनके पास ही रखा हुआ था. रात करीब 3 बजे तीन संदिग्ध युवक गेस्ट हाउस में दाखिल हुए और वहां मौजूद मरीजों के परिजनों के बीच घूमते रहे. उनकी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गईं.

बड़ी सफाई से चोरी को दिया अंजाम

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कुछ देर बाद एक युवक गोपीराम के बिल्कुल पास जाकर लेट गया. उसने मौका देखकर बेहद शातिर तरीके से जेवरात से भरा बैग अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद वह अपने दोनों साथियों के साथ वहां से निकल गया. पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में अंजाम दे दी गई और आसपास मौजूद लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी.

सुबह हुआ चोरी का खुलासा

सुबह नींद खुलने पर गोपीराम को बैग गायब मिला. बैग में रखे करीब 5 लाख रुपये मूल्य के जेवरात भी चोरी हो चुके थे. इसके बाद उन्होंने तुरंत मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

CCTV फुटेज के आधार पर जांच जारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई है, जिसमें तीन संदिग्ध युवक साफ दिखाई दे रहे हैं. पुलिस उनकी पहचान करने और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. साथ ही अस्पताल के आसपास और मार्गों पर लगे अन्य कैमरों की रिकॉर्डिंग भी जांची जा रही है ताकि आरोपियों के आने-जाने के रास्तों का पता लगाया जा सके.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

अस्पताल परिसर के भीतर हुई इस चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चोरी गए जेवरात बरामद किए जाएंगे.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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