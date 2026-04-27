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Breaking News: राजस्थान विधानसभा को फिर बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल आते ही सुरक्षा बल अलर्ट

Rajasthan Assembly Bomb Threa: राजस्थान विधानसभा को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला है. यह तीसरी बार है जब ऐसी धमकी आई है. धमकी मिलते ही बम निरोधक दस्ता, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 27, 2026, 11:38 AM|Updated: Apr 27, 2026, 11:38 AM
Breaking News: राजस्थान विधानसभा को फिर बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल आते ही सुरक्षा बल अलर्ट
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Jaipur Bomb Threat: राजस्थान विधानसभा को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है. यह हाल के दिनों में दूसरी या तीसरी बार ऐसी घटना है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. विधानसभा की आधिकारिक ईमेल आईडी पर सुबह करीब 9:15 बजे एक अज्ञात ईमेल आया. इसमें दावा किया गया कि दोपहर 1 बजे विधानसभा परिसर में आत्मघाती हमला होगा. ईमेल में लिखा था कि दो हमलावर चेन्नई से लाए गए हैं, जो विस्फोटक बेल्ट पहनकर चार बड़े धमाके करेंगे. ईमेल में कुछ साम्प्रदायिक और अश्लील भाषा का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी जांच की जा रही है.

धमकी मिलते ही पूरे विधानसभा परिसर को खाली करवा लिया गया. बम निरोधक दस्ता (BDS), पुलिस की विशेष टीमें, स्निफर डॉग स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं. कमांडो यूनिट भी तैनात की गई. परिसर के अंदर और बाहर सघन तलाशी अभियान चलाया गया. विधानसभा भवन के बाहर कर्मचारियों और अन्य लोगों को एहतियात के तौर पर रोका गया, ताकि कोई अनहोनी न हो. लगभग तीन घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद किसी भी संदिग्ध वस्तु, बम या विस्फोटक सामग्री के न मिलने पर परिसर को सुरक्षित घोषित कर दिया गया. हालांकि, सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट अभी भी जारी है.

यह पहली बार नहीं है जब राजस्थान विधानसभा को ऐसी धमकी मिली हो. कुछ दिनों पहले भी विधानसभा, राजस्थान हाईकोर्ट और अन्य सरकारी संस्थानों को बम धमकियां मिल चुकी हैं. जयपुर में स्कूलों, अस्पतालों और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी हाल ही में इसी तरह के होक्स कॉल्स और ईमेल्स प्राप्त हुए हैं. इन घटनाओं से आमजन में दहशत फैल रही है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस और साइबर सेल ईमेल के स्रोत की तलाश में जुटी हुई है. आईपी एड्रेस, ईमेल आईडी और भाषा का विश्लेषण किया जा रहा है. अधिकारी मान रहे हैं कि यह ज्यादातर मामलों में होक्स (झूठी धमकी) होता है, लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लिया जा रहा है.ऐसी बार-बार आने वाली धमकियों से विधानसभा के कामकाज पर असर पड़ रहा है. कर्मचारी और विधायक असुरक्षा महसूस कर रहे हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और त्वरित जांच प्रक्रिया विकसित करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.राजस्थान सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं. जनता से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.


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About the Author

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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