बिटकॉइन माइनिंग में निवेश का झांसा देकर 10 करोड़ की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur Cyber ​​Fraud: राजस्थान की राजधानी जयपुर में साइबर ठगों के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है. जयपुर दक्षिण पुलिस और श्याम नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बिटकॉइन माइनिंग में निवेश कर मोटा मुनाफा देने का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपये ठगने वाले गिरोह के तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है.

आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बिटकॉइन माइनिंग में निवेश करने का झांसा देते थे. वे निवेश पर 16 प्रतिशत तक मुनाफा देने का दावा करते थे. जांच में सामने आया कि गिरोह ने अब तक करीब 244 लोगों को अपना शिकार बनाकर लगभग 10 करोड़ रुपये की ठगी की है.

पुलिस के अनुसार, गिरोह का सरगना अविनाश शर्मा ठगी की रकम से USDT खरीदकर उसे मलेशिया भेजता था. आरोपी लोगों को भरोसा दिलाने के लिए मलेशिया में लगे कथित माइनिंग सर्वर रूम के वीडियो भी दिखाते थे, जिससे लोग आसानी से इनके झांसे में आ जाते थे.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 एटीएम कार्ड, 37 मलेशियाई रिंगिट, 40 यूएई दिरहम, एक लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और एक करेंसी काउंटिंग मशीन बरामद की है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों से जुड़े बैंक खातों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में साइबर पोर्टल पर 7 शिकायतें दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.

