/सांचौर में नशे के कारोबार पर ANTF की ताबड़तोड़ कार्रवाई, इनामी ड्रग तस्कर समेत 3 गिरफ्तार

JaipurNews: राजस्थान में नशे के कारोबार के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF का बड़ा एक्शन सामने आया है. जालोर जिले के सांचौर में ANTF ने एक ही दिन में तीन बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

इनमें 30 हजार रुपये का इनामी और पिछले तीन साल से फरार चल रहा कुख्यात तस्कर मनोहरलाल भी शामिल है. इसके अलावा गांजा और स्मैक भी बरामद की गई. ऑपरेशन मदमंजुल के तहत टीम ने जालोर जिले के लियादरा निवासी मनोहरलाल विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है.

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आरोपी पर जालोर और नागौर पुलिस द्वारा 30 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह पिछले तीन वर्षों से फरार चल रहा था. ANTF ने गुप्त सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर सांचौर स्थित उसके गैरेज के आसपास घेराबंदी कर उसे दबोच लिया. मनोहरलाल लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ था.

जांच में सामने आया है कि वह अपने गैरेज को अवैध गतिविधियों का केंद्र बनाकर संचालित कर रहा था. उसके खिलाफ वाहन चोरी, स्मैक और एमडी ड्रग्स तस्करी समेत कई मामले दर्ज हैं. इतना ही नहीं, वर्ष 2021 के सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा घोटाले में भी उसका नाम सामने आया था और वह उस मामले में भी वांछित चल रहा था.

इसी अभियान के दौरान ANTF ने सांचौर के एक फैंसी स्टोर पर छापा मारकर 68 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया और कमलेश कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया. वहीं एक अन्य कार्रवाई में शंकरराम नामक आरोपी को 0.58 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया.

