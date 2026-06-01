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सांचौर में नशे के कारोबार पर ANTF की ताबड़तोड़ कार्रवाई, इनामी ड्रग तस्कर समेत 3 गिरफ्तार

Jaipur News: जालोर जिले के सांचौर में ANTF ने एक ही दिन में तीन बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें 30 हजार रुपये का इनामी और पिछले तीन साल से फरार चल रहा कुख्यात तस्कर मनोहरलाल भी शामिल है.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 01, 2026, 06:38 AM|Updated: Jun 01, 2026, 06:38 AM
सांचौर में नशे के कारोबार पर ANTF की ताबड़तोड़ कार्रवाई, इनामी ड्रग तस्कर समेत 3 गिरफ्तार
Image Credit: Jaipur News

JaipurNews: राजस्थान में नशे के कारोबार के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF का बड़ा एक्शन सामने आया है. जालोर जिले के सांचौर में ANTF ने एक ही दिन में तीन बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

इनमें 30 हजार रुपये का इनामी और पिछले तीन साल से फरार चल रहा कुख्यात तस्कर मनोहरलाल भी शामिल है. इसके अलावा गांजा और स्मैक भी बरामद की गई. ऑपरेशन मदमंजुल के तहत टीम ने जालोर जिले के लियादरा निवासी मनोहरलाल विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है.

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आरोपी पर जालोर और नागौर पुलिस द्वारा 30 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह पिछले तीन वर्षों से फरार चल रहा था. ANTF ने गुप्त सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर सांचौर स्थित उसके गैरेज के आसपास घेराबंदी कर उसे दबोच लिया. मनोहरलाल लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ था.

जांच में सामने आया है कि वह अपने गैरेज को अवैध गतिविधियों का केंद्र बनाकर संचालित कर रहा था. उसके खिलाफ वाहन चोरी, स्मैक और एमडी ड्रग्स तस्करी समेत कई मामले दर्ज हैं. इतना ही नहीं, वर्ष 2021 के सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा घोटाले में भी उसका नाम सामने आया था और वह उस मामले में भी वांछित चल रहा था.

इसी अभियान के दौरान ANTF ने सांचौर के एक फैंसी स्टोर पर छापा मारकर 68 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया और कमलेश कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया. वहीं एक अन्य कार्रवाई में शंकरराम नामक आरोपी को 0.58 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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