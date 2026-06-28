/राजस्थान में तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू, 0 से 5 साल के बच्चों को पिलाई जा रही दवा

राज्य चुनें
Rajasthan Pulse Polio Campaign: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेशभर में आज से तीन दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत हुई. अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के करीब 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा की दो बूंद पिलाई जा रही है. आमेर सैटेलाइट अस्पताल सहित क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और पोलियो बूथों पर सुबह से ही बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है.
प्रदेशभर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान
स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि पांच वर्ष तक का कोई भी बच्चा इस अभियान से वंचित न रहे. अभियान के पहले दिन निर्धारित पोलियो बूथों, सरकारी अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है. इसके बाद अगले दो दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर उन बच्चों को दवा पिलाएंगी, जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे.
अभियान के लिए पूरे प्रदेश में 59,217 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं और 75,232 टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं.
यह भी पढ़ें- राजस्थान को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी, जयपुर में रक्षा विनिर्माण पर बड़ी कार्यशाला
हर बच्चे तक 'दो बूंद जिंदगी की' पहुंचाने का लक्ष्य
विभाग का कहना है कि पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे तक दो बूंद जिंदगी की पहुंचना बेहद जरूरी है. अभियान के सफल संचालन के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!