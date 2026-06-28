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राजस्थान में तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू, 0 से 5 साल के बच्चों को पिलाई जा रही दवा

Rajasthan Pulse Polio Campaign: राजस्थान में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत तीन दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है. अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के करीब 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा की दो बूंद पिलाई जाएगी. 

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 28, 2026, 03:48 PM|Updated: Jun 28, 2026, 03:48 PM
राजस्थान में तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू, 0 से 5 साल के बच्चों को पिलाई जा रही दवा
Image Credit: Rajasthan Pulse Polio CampaignSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Pulse Polio Campaign: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेशभर में आज से तीन दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत हुई. अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के करीब 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा की दो बूंद पिलाई जा रही है. आमेर सैटेलाइट अस्पताल सहित क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और पोलियो बूथों पर सुबह से ही बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है.

प्रदेशभर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान

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स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि पांच वर्ष तक का कोई भी बच्चा इस अभियान से वंचित न रहे. अभियान के पहले दिन निर्धारित पोलियो बूथों, सरकारी अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है. इसके बाद अगले दो दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर उन बच्चों को दवा पिलाएंगी, जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे.

अभियान के लिए पूरे प्रदेश में 59,217 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं और 75,232 टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं.

हर बच्चे तक 'दो बूंद जिंदगी की' पहुंचाने का लक्ष्य

विभाग का कहना है कि पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे तक दो बूंद जिंदगी की पहुंचना बेहद जरूरी है. अभियान के सफल संचालन के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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