Rajasthan News: सदाचार समिति के सामने पेश हुए तीन विधायक: जाटव को 7, ऋतु को 10 और डांगा को 15 दिन का समय

Rajasthan News: विधायक निधि से राशि स्वीकृत करने में कमीशन मांगने के मामले में शुक्रवार को तीनों विधायक आज विधानसभा की सदाचार कमेटी के सामने पेश हुए. कमेटी ने तीनों विधायकों से सवाल किए, जिसका जवाब विधायकों ने दिया. हालांकि विधायकों ने और सबूत जुटाकर देने के लिए कमेटी से समय मांगा. इसमें कांग्रेस विधायक अनिता जाटव ने 7, निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने 10 दिन तथा बीजेपी के रेवंतराम डांगा ने 15 दिन का समय मांगा है, जिसे कमेटी ने मंजूर कर लिया. इधर सवाल के बदले रिश्वत मांगने के आरोपी विधायक जयकृष्ण पटेल को अपना पक्ष रखने के लिए 24 दिसम्बर का समय दिया गया है.

प्रदेश में बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा, कांग्रेस विधायक अनिता जाटव तथा निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत के विधायक निधि से राशि स्वीकृत करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप लगे. इसके बाद विधानसभा की सदाचार समिति ने तीनों विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए 19 दिसम्बर को बुलाया. कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा, सदस्य स्वामी बालमुकुंदाचार्य, अभिमन्यू पूनियां ने तीनों विधायकों से वन टू वन सवाल किए. कमेटी में 12 एमएलए शामिल है.

तीनों विधायकों ने कमेटी सदस्यों के सवालों के जवाब दिए. कमेटी के राशि स्वीकृत करने में कमीशन मांगने को लेकर सवाल किया तो तीनों ने खुद को निर्दोष बताया. कमेटी ने उनसे इस बाबत सबूत मांगे तो उन्होंने सबूत पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर कमेटी ने तीनों को उनकी ओर से मांगा समय दे दिया. अब सबूत पेश करने के लिए तीनों को अलग अलग दिन बुलाया जाएगा.

कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि कमेटी ने बारी बारी से तीनों विधायकों से प्रकरण की सत्यता, कौन कौन लोग शामिल थे, इसको लेकर पूछताछ की है. तीनों विधायकों ने जवाब में कुछ दस्तावेज टेबल किए हैं. सबसे पहले विधायक ऋतु बनावत समिति के सामने पेश हुई. उन्होंने तीन-चार बात रखी जिसमें सीएम को लेटर लिखा सीबीआई जांच की मांग रखी है. प्रकरण में मेरा नाम नहीं है. किसी भी प्रकार ऐसे प्रकरणों में पहले भी मैं लिप्त नहीं थी. समिति से दस दिन का समय मांगते हुए कहा कि दस दिन का समय दिया जाए ताकि और दस्तावेज समिति के सामने रख सकूं.

विधायकों से सवाल और जवाब को लेकर पूछने पर कैलाश वर्मा ने कहा कि समिति की मार्यादाएं हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में जो वातावरण बना है, उसकी सत्यता की बातें पता लगाई जाएगी. यदि भ्रष्टाचार पाया जाता है तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. इसके बाद विधायक अनिता जाटव का पूरा पक्ष समिति ने सुना है. बारी बारी से सवाल किए उन्होंने भी कहा कि जो तथ्य मेरे पास थे मैं कहीं लिप्त नहीं थी. विधानसभा समिति सदाचार से सात दिन का समय मांगा है. लिखित दस्तावेज पेश किए हैं उनके जवाब को समिति तथ्यात्मक रिपोर्ट में शामिल करेगी.

इसी तरह रेवंतराम ने 15 दिन का समय मांगते हुए कहा कि कुछ दिनों से लोग मेरे चक्कर लगा रहे थे, मैं समझ नहीं पाया क्या मामला है. वर्मा ने कहा कि तीनों विधायकों की पूरी बात सुनने के बाद अब मांगे गए समय पर उनकी सुनवाई होगी. पत्रकार को भी समिति ने बुलाया है. समिति उनका पक्ष जान लें. इसके बाद सत्यता के आधार पर जांच करेगी और इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगी.

इधर ऋतु बनावत ने कहा कि उनके खिलाफा षड्यंत्र रचा गया है. उन्होंने अपनी पूरी बात समिति के सामने रख दी है. समिति सदस्यों ने जो जो सवाल किए उनका विस्तार से जवाब दिया. हालांकि मामले से संबंधित कुछ और दस्तावेज देने हैं जिसके लिए दस दिन का समय मांगा है. वहीं बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा और अनिता जाटव ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया.

24 दिसम्बर को जवाब देंगे विधायक पटेल

सदाचार समिति सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि BAP विधायक जयकृष्ण पटेल को नोटिस जारी किया गया है. पटेल को 24 दिसम्बर को समिति के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है. गौरतलब है कि बाप विधायक जयकृष्ण पटेल को विधानसभा में सवाल लगाने के बदले रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया किया था.

