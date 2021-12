Rajasthan Tourism: कोरोना के बावजूद राजस्थान में बढ़े सैलानी, जानिए 3 साल का हाल

Jaipur: गहलोत सरकार ने कोविड के बावजूद राजस्थान में पर्यटन को सुरक्षित तरीके से बढ़ावा देने के मामले में देशभर में मिसाल कायम की है. तीन साल के कार्यकाल में से दो साल कोविड प्रभावित होने के बावजूद प्रदेश में 8 करोड़ 70 लाख से ज्यादा पर्यटकों का आना राजस्थान ट्रेवल इंडस्ट्री (rajasthan travel industry) के लिए संजीवनी साबित हुआ है.

बढ़ते पर्यटकों की संख्या, दर्जनों अवार्ड, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के वर्चुअल टूर ने पिछले तीन साल में प्रदेश में पर्यटन को और मजबूत किया है. आइए जानते हैं कि प्रदेश में गहलोत सरकार के तीन साल में राजस्थान टूरिज्म (Rjasthan Tourism) का हाल क्या है?

तीन साल में ऐसा रहा प्रदेश में पर्यटन:

- दिसंबर 2008 से अक्टूबर 2021 तक 8.70 करोड़ देशी-विदेश पर्यटकों का आगमन.

- पैलेस ऑन व्हील्स में दिसम्बर, 2018 से 18 मार्च, 2020 तक कुल 2386 पर्यटक आए.

- राज्य में 17 दिसम्बर, 2018 से अभी तक विभाग द्वारा 105 मेले, उत्सव व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.

- द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन दिनांक 28-30 अप्रैल 2019 को किया गया, इसमें 200 से अधिक Foreign Buyers ने भाग लिया.

- यूनेस्को के साथ एक प्रोजेक्ट ' राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों मूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक पर्यटन का विकास करना' पर अनुबंध.

- 10 सांस्कृतिक केन्द्रों का चयन किया गया है, जिसके तहत लगभग 1500 लोक कलाकारों / हस्तशिल्प कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाकर इन केन्द्रों को सांस्कृतिक पर्यटक स्थलों के रूप में प्रचारित किया.

- पर्यटकों को चिन्हित सेवा प्रदाताओं की सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन अभिकर्ताओं (Tour Operators/Travel Agents) को विभाग द्वारा पंजीयन किया जाता है। 17 दिसम्बर 2018 से 20 नवम्बर, 2021 तक 82 पर्यटन अभिकर्ताओं का पंजीयन एवं नवीनीकरण किया गया.

- 17 दिसम्बर 2018 से 20 नवम्बर, 2021 तक कुल निवेश राशि रुपए 4672.24 करोड़ के 411 पर्यटन इकाईयों के प्रोजेक्ट अनुमोदित किये गये हैं।

- दिसम्बर 2018 से 20 नवम्बर, 2021 तक 62 हेरिटेज होटलों / सम्पत्तियों को हेरिटज प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। दिसम्बर 2018 से 20 नवम्बर, 2021 तक 107 फिल्मों / डोक्यूमेन्ट्री / विज्ञापन फिल्मों को शूटिंग की अनुमति जारी की गयी.

- 120 हेरिटेज होटलों की सूचना विभागीय वेबसाइट पर पर्यटकों के लिये उपलब्ध करवायी गयी.

- लक्ष्मणगढ़, सीकर में इकोलॉजी पार्क का 18 दिसंबर 2020 को शिलान्यास.

- पर्यटकों को राज्य के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराए जाने के लिए 8 स्थलों (जयनिवास उद्यान, जयपुर, मचकुण्ड, धौलपुर, सांवलियां जी सेठ, चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, मीराबाई स्मारक, मेड़ता, प्रताप गौरव केन्द्र, उदयपुर व गड़ीसर लेक, जैसलमेर) पर साउंड एंड लाइट शो प्रारम्भ किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. साथ ही स्वामी विवेकानन्द के जीवन पर आधारित रामकृष्ण मिशन, खेतड़ी, झुन्झुनू और लोहागढ़, भरतपुर में साउंड एण्ड लाइट शो का कार्य प्रगति पर.

- पर्यटकों को विश्वस्तरीय मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत धौलपुर, सवाई माधोपुर व झालावाड़ में राज्य होटल प्रबन्ध संस्थान तथा बारां में फूड क्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

- पर्यटन विभाग वेबसाइट व सोशल मीडिया पर Experience Rajasthan From Home प्रचार कैम्पेन का संचालन.

- एज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) संचालन के तहत फिल्म शूटिंग अनुमति एवं ट्रैवल / टूर ऑपरेटर पंजीकरण की सुविधा 1 जनवरी 2021 से पूरी तरह से ऑनलाइन.

- भारतीय राजदूतावास, लेबनान के सहयोग से पर्यटन प्रतिनिधियों के साथ 16 जुलाई 2021 को वेबिनार का आयोजन किया.

- पर्यटन विभाग वेबसाइट व सोशल मीडिया पर घर से 'राजस्थान का अनुभव करें' (Experience Rajasthan From Home) प्रचार कैम्पेन का संचालन.

- 'वंदे भारत मिशन के तहत दिनांक 22 मई 2020 से 31 जनवरी 2021 तक राजस्थान में 491 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से उतरे 65173 प्रवासियों जो कि (मध्य एशिया कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पूर्वी यूरोप रूस, यूक्रेन, मध्य पूर्व ओमान, सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात) में से 8886 प्रवासियों को विभाग द्वारा 7 दिवसीय अनिवार्य होटल क्यारंटीन हेतु उचित दरों पर होटल उपलब्ध कराने संबंधी व्यवस्थाएं की गईं.

- लॉकडाउन की अवधि में भारत सरकार के 'स्ट्रेन्डेड इन इंडिया पोर्टल प्राप्त डाटा अनुसार राजस्थान में फंसे 150 से अधिक विदेशी पर्यटकों की वीजा अवधि बढ़वाये जाने संबंधी सहायता एवं विभाग द्वारा सम्बन्धित जिला प्रशासन व सम्बन्धित विदेशी दूतावास के साथ समन्वय कर अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटों से उन्हें उनके देश पहुंचने में सहयोग किया गया.

- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना - 2019 ( RIPS) के प्रावधानों में पर्यटन / होटल / मल्टीप्लेक्स सेक्टर की इकाइयों को एक वर्ष के लिए अतिरिक्त लाभ निम्नानुसार स्वीकृत किये गये.

- पात्र इकाइयां जिनकी पात्रता की अवधि 31 दिसंबर 2019 के बाद भी शेष है.

- पात्र इकाइयां जो अपनी गतिविधि दिनांक एक जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच शुरू.

- पर्यटन उद्योग (होटल और टूर ऑपरेटरों) द्वारा देय एवं जमा SGST पर 6 माह की अवधि (1 अप्रैल 2020 से सितम्बर, 2020) की प्रतिपूर्ति का प्रावधान।

- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 ( RIPS) में पर्यटन उद्योग को थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा, जिससे RIPS- 2019 के तहत देए सामान्य लाभों के अतिरिक्त इंट्रेस्ट सब्सिडी/ कैपिटल सब्सिडी (Interest Subsidy /Capital Subsidy) का अतिरिक्त लाभ देय होगा.

- आबकारी नीति 2021-22 में पर्यटन उद्योग को बार लाइसेंस फीस में कमी.

- एसी लग्जरी (AC Luxury) बसों को जुलाई 2020 से 30 जून, 2021 तक मासिक मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) में छूट.

- कोविड 19 लॉकडाउन के बाद राज्य में फिल्म शूटिंग गतिविधि को फिर शुरू किए जाने के लिए दिनांक 22 जुलाई 2019 को मानक संचालन प्रक्रियाएं (The Standard Operation Procedures) और महामारी कोविड-19 के दौरान राजस्थान राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए सामान्य दिशानिर्देश (General Guidelines for Film Shooting in the State of Rajasthan during the Pandemic Covid 19) जारी.

- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में पर्यटन इकाइयां ब्याज सब्सिडी हेतु पात्र.

- इसकी उपयोजना मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग सम्बल योजना में उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर ब्याज अनुदान 8 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी देय होगा.

- गाइड, हाथी पालक, ऊंट पालक व छोटे लोक कलाकार अनुग्रह राशि हेतु पात्र.

- परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम, 1951 के तहत 22 सीट की क्षमता से अधिक वाले वाहनों को 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक मोटर वाहन कर में रियायत प्रदान की गई हैं.

- होटल एवं रेस्टोरेंट हेतु बार लाइसेंस फीस में 25 से 50 प्रतिशत की छूट हेतु वित्त (excise) विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 जारी की गई है.

- पंजीकृत गाइडों के फीस में लगभग तीन गुना की वृद्धि की गयी.

- विभाग द्वारा होटल व्यवसाय के लिए कोविड महामारी से बचाव हेतु मार्गदर्शिका का मुद्रण करवाया गया.

- कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से सभी राजकीय स्मारकों एवं संग्रहालयों पर कोविड- 19 महामारी से बचाव के उपायों को पर्यटकों के सहायतार्थ प्रदर्शित कराया गया.