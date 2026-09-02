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नाहरगढ़ पार्क में टाइगर ने महिला पर किया अटैक, बाघ की दहाड़ सुन जंगल में हड़कंप!

Nahargarh Biological Park: जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 16 नंबर एनक्लोजर के पास टाइगर के हमले की घटना सामने आई है. एक महिला सफाईकर्मी पर बाघ ने अटैक कर दिया है. IFS अरुण के प्रसाद ने हमले की पुष्टि की है. घटना के बाद पार्क प्रशासन और वन विभाग में हड़कंप मच गया.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 02, 2026, 11:21 AM IST | Updated:Sep 02, 2026, 11:21 AM IST
नाहरगढ़ पार्क में टाइगर ने महिला पर किया अटैक, बाघ की दहाड़ सुन जंगल में हड़कंप!
Image Credit: Nahargarh Biological Park

Tiger Attack Woman Sweeper: जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से एक डराने वाली खबर सामने आई है. यहां 16 नंबर एनक्लोजर के नजदीक एक महिला सफाईकर्मी पर टाइगर ने हमला कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पार्क में हड़कंप मच गया. वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कार्रवाई शुरू की.

IFS अरुण के प्रसाद ने की हमले की पुष्टि

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IFS अधिकारी अरुण के प्रसाद ने टाइगर के हमले की पुष्टि की है. घटना के बाद महिला सफाईकर्मी को लेकर राहत और बचाव की कार्रवाई की गई. महिला की हालत को लेकर आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. मामले की जांच भी की जा रही है कि आखिर टाइगर एनक्लोजर के आसपास यह घटना किन परिस्थितियों में हुई.

16 नंबर एनक्लोजर के पास हुई घटना

जानकारी के अनुसार, महिला सफाईकर्मी पार्क में काम कर रही थी. इसी दौरान 16 नंबर एनक्लोजर के पास टाइगर ने उस पर हमला कर दिया. घटना के बाद कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. पार्क प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

पहले भी टाइगर को लेकर मचा था हड़कंप

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इससे पहले भी टाइगर से जुड़ी एक घटना सामने आ चुकी है. उस दौरान पर्यटकों से भरी एक गाड़ी सफारी ट्रैक पर कीचड़ में फंस गई थी. गाड़ी में करीब 25 पर्यटक सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे.

गाड़ी के रुकने के कुछ देर बाद एक टाइगर वहां पहुंच गया और पास रखे बड़े पत्थर पर बैठ गया. करीब आधे घंटे तक पर्यटक गाड़ी के अंदर ही डरे रहे. बाद में दूसरी गाड़ी बुलाकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था. उस घटना में टाइगर ने किसी पर्यटक पर हमला नहीं किया था.

सफारी पर लगाई गई थी रोक

इस घटना के बाद वन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर और लॉयन सफारी पर रोक लगा दी थी. विभाग का कहना था कि मौसम साफ होने और सफारी ट्रैक को ठीक करने के बाद सफारी दोबारा शुरू की जाएगी. अब महिला सफाईकर्मी पर टाइगर के हमले की नई घटना ने पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. अधिकारियों की ओर से घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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